«ميدان» ترعى بطولة العالم للقدرة ضمن ألعاب الفروسية العالمية - تريون 2018

المصدر: Ⅶنورث كارولينا - البيان الرياضي

تجسيداً لالتزامها الراسخ برياضة الفروسية، وتعزيزاً لموقعها كأبرز الداعمين لفعاليات سباقات الخيل والفروسية على نطاق العالم، أعلنت مجموعة ميدان عن رعايتها لبطولة العالم للقدرة ضمن ألعاب الفروسية العالمية - تريون 2018.

ويتمتع ميدان بارتباط بعيد المدى بألعاب الفروسية، لاسيما سباقات القدرة، ويحرص على تطوير رياضة القدرة من خلال إطلاقه عدداً من المبادرات المتواصلة في مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار اتفاقية الرعاية، سيتم إعادة تسمية منافسات القدرة ضمن ألعاب الفروسية العالمية لتصبح «ميدان للقدرة»، وتقام المنافسات يوم غد الأربعاء، وسيطلق على المحور الأخير من «ميدان للقدرة» اسم «مسار ميدان». وقال منذر محيسن، نائب الرئيس - شؤون الاستراتيجية والاستثمار ومدير قسم العلاقات المؤسسية بالإنابة في مجموعة ميدان: «يسعدنا للغاية أن نكون رعاة للقب بطولة العالم للقدرة ضمن ألعاب الفروسية العالمية هذا الشهر»، وأضاف قائلاً: «إن شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برياضة الفروسية يتجسد في انتماء ميدان لهذه الرياضة والذي تترجمه مثل هذه الشراكات».

وأردف: «نحن ملتزمون بتوفير الدعم اللازم لنمو هذه الرياضة وتطورها على الصعيد الدولي، وهذا الحدث يعد فرصة عظيمة لإظهار انتمائنا لهذه الرياضة، والرؤية المستنيرة لميدان».

ومن جانبه، قال مارك باليسيمو، الشريك والمدير التنفيذي لمركز تريون الدولي للفروسية: «نشعر بسعادة غامرة لانضمام ميدان الينا كراعٍ للقب بطولة العالم للقدرة ضمن ألعاب الفروسية العالمية هذا العام، ومساندة ميدان ستكون حيوية للغاية، لاسيما من خلال تجربة الجماهير عبر المرافق المتطورة».