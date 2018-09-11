النسخة 8 لألعاب الفروسية العالمية تنطلق الليلة في نورث كارولينا

المصدر: Ⅶنورث كارولينا (أميركا) - بهاء الدين عطا،محمد حسن، وعلي الظاهري

تنطلق مساء اليوم النسخة الثامنة من بطولة العالم لألعاب الفروسية بمركز تريون للفروسية بولاية نورث كارولينا الأميركية، بمشاركة نحو 1000 فارس وفارسة، يمثلون 74 دولة، تتنافس على 8 من ألعاب الفروسية، هي قفز الحواجز، سباق القدرة، الدريساج، البارا دريساج، ايفينتج، رينينج، درايفنج. ويشارك الرياضيون من كلا الجنسين في هذه المنافسات، وتعتبر ثلاثة من هذه الألعاب من الألعاب الأولمبية، وهي القفز والدريساج وايفنتيج، كما أن البارا دريساج يعد من ألعاب البارالمبية.

وترعى مجموعة ميدان، سباق القدرة الذي ينطلق يوم غد الأربعاء لمسافة 160 كم. وتشارك الإمارات في منافسات سباق القدرة، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وهو بطل النسخة الماضية من الألعاب العالمية التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014.

وتقام بطولة العالم لألعاب الفروسية كل أربع سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتعد أهم بطولات الفروسية في العالم، حيث تمثّل محفلاً مهماً لعشاق الخيول لمتابعة مختلف الأنشطة خلال أيام البطولة، التي تستمر من الحادي عشر إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

حفل كبير

وستفتح البطولة بحفل كبير يقام في السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بمركز تريون للفروسية، وقد قامت اللجنة المنظمة بلفتة بارعة، تؤكد الاهتمام بالمجتمع المحلي والسكان الذين يقيمون حول المنطقة التي ستجري فيها الألعاب، حيث أعلنت اللجنة ان حضور حفل الافتتاح سيكون مجانا.

ويتوقع أن يحضر الحفل أكثر من 20 ألف شخص، وتبدأ الاحتفالات بطابور عرض للفرق المشاركة، ثم تدخل إلى أرضية الاستاد 80 خيلاً، تقوم بجولة على مجسم للكرة الأرضية، ويشارك 300 فنان ونحو 100 فارس وفارسة في رسم لوحات ومشاهد قامت بتصميمها شركة سكيرزو الفرنسية، حيث تمزج العروض التراث بالمعاصرة، باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة خاصة تقنية الصورة ثلاثية الأبعاد.

ويشتمل الحفل على كلمة لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية البلجيكي انغمار دي فوس، وكلمة لروي كوبر حاكم ولاية نورث كارولينا .

فرسان البحرين

و من جانب آخر، اطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة على استعدادات الفريق فور وصوله إلى ولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لانطلاق بطولة العالم لألعاب الفروسية

وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد التقى فرسان الفريق الملكي واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير الفريق الملكي للقدرة الدكتور خالد أحمد حسن عن التدريبات التي سبقت السباق بالإضافة إلى استعداد الفريق لخوض السباق والخطة الفنية التي أعدها سموه والتي ستتطبق في السباق كما أعرب سموه عن ارتياحه للاستعدادات واطلع على الإمكانيات التي توفرت في القرية من أجل الدخول في منافسات البطولة.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأننا نحرص على المشاركة الناجحة في البطولة من أجل تشريف مملكتنا الغالية والتأكيد على تطور رياضة القدرة في البحرين التي تحظى برعاية كبيرة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والدخول في منافسات مع فرسان العالم الذين سيشاركون في البطولة.

وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ندخل هذه البطولة ونطمح في المنافسة حيث سبق لنا وأن دخلنا منافسات بطولات عالمية مختلفة وهذه البطولة لها نكهة خاصة ونأمل أن يحقق أبطالنا المراكز المتقدمة في التجمع العالمي الكبير.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود التي بذلها الطاقمين الفني والإداري بالإضافة إلى الفرسان الذين نأمل أن يقدموا المستوى الطيب لفريقنا المشارك حيث سبق لهم وأن شاركوا في أكثر من بطولة خلال صيف العام الحالي وحققوا نتائج إيجابية للغاية ومن هذا المنطلق فإننا نأمل أن نحقق نتائج متقدمة في بطولة العالم.

ترحيب

رحب مارك وكاثرين بيليسيمو من اللجنة المنظمة، بجميع المشاركين في الألعاب العالمية للفروسية، والتي تقام في المركز الدولي للفروسية الدولي في مدينة تريون الأميركية. وذكرا في كلمتهما الترحيبية، بأنهما يفخران باستضافة الحدث رغم كل التحديات، مؤكدين أن الاستضافة تمت في زمن قياسي، حيث تسلّمت اللجنة المنظمة راية التحدي في يوليو 2016 بعد أن نجحت تريون في الاستضافة للألعاب رغم كل الشكوك والتحديات والصعاب.

وأضافا قائلين، بأن اللجنة المنظمة نجحت في الاستعداد خلال فترة تقل عن العامين من الجهد والعمل المتواصل والمخلص لتحقيق الهدف.