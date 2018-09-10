محمد العضب: متفائلون رغم الصعاب

المصدر: نورث كارولينا - البيان الرياضي

أكد محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية أنه على الرغم من الصعاب والمعوقات التي نواجهها في البطولة من تأخير في تجهيز المنشآت ومرافق البطولة المختلفة، فإننا نتفاءل خيراً حيث سبق مواجهة العديد من الصعاب في مختلف البطولات ولم تقف في وجه مسيرة إنجازاتنا خاصة وأن فرساننا يمثلون رقماً صعباً في كل المنافسات العالمية.

وأضاف العضب قائلاً إن الصعاب والظروف الطبيعية من ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة لا تمثل عائقاً كبيراً فقد تعود على ذلك فرساننا وهم يملكون من الكفاءة والجدارة لتجاوز ذلك.

تفاؤل كبير

وأعرب عن أمنياته وتفاؤله في إكمال كل النواقص بالوقت المحدد حتى تكتمل عمليات الإعداد والاستعداد للمنافسات بالشكل المطلوب، متمنياً لفرساننا بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي النجاح والتفوق في البطولة ليؤكدوا ريادتهم في بطولات القدرة العالمية.