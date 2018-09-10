«ترايون لايف» يغطي فعاليات البطولة

المصدر: نورث كارولينا- البيان الرياضي

بمناسبة بطولة العالم لألعاب الفروسية 2018، تم الإعلان عن برنامج «ترايون لايف» الرقمي، وهو برنامج يومي مدته 25 دقيقة لتغطية فعاليات البطولة .

وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن إطلاق البرنامج، الذي يهدف إلى توفير أجواء احتفالية لمحبي الفروسية ليحوّل ألعاب الفروسية إلى تجربة عالمية يتفاعل معها الجمهور في مختلف البلدان.

وسيبث العرض مباشرة باللغة الإنجليزية على منصات الاتحاد الدولي للفروسية «يوتيوب» و«فيسبوك»، بالإضافة إلى تلفزيون الاتحاد الدولي للفروسية، وسيتم إنتاج البرنامج وتوزيعه بواسطة شركة آي إم إي، التي تعتبر أكبر منتج وموزع للبرامج الرياضية في العالم. ويستضيف البرنامج نجوم الفروسية اللامعين وتحليلات للخبراء، بالإضافة إلى قصص وتجارب العديد من الرياضيين.