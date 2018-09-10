محمد بن راشد داعم القــدرة الأول

المصدر: متابعة - خالد المهيري

بثت قناة «ياس» فيلماً وثائقياً بعنوان «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. داعم القدرة الأول»، تحدّث عن إنجازات فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رياضة الفروسية، وخاصة سباقات القدرة والتحمل، ودعم سموه اللامحدود لكل الملاك والمدربين والفرسان في هذه الرياضة، التي وصلت إلى العالمية بفضل رؤية سموه الثاقبة في الفروسية، ولم تقتصر على الصعيد المحلي فقط، بل شملت العالمي أيضاً، ما جعل دولة الإمارات رقماً صعباً في هذه الرياضة.

عاشق الأول

وأكد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحب المركز الأول، سواء أكان في سباقات القدرة أو سباقات المضامير، وصولاً إلى المجال التنظيمي أو المشاركة.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن فارس العرب دائماً يسعى إلى أن تكون كل الرياضات هدفها المركز الأول، إذا كان هذا من ناحية المشاركة، إذ نعطي نحن الفرسان كل جهودنا 100%، أو من ناحية التنظيم بأن يكون على مستوى عالٍ.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «إن سباقات القدرة في دولة الإمارات وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبح بإمكان الدول الأخرى التعلم من دولتنا، وفارس العرب دائماً يسعى إلى الأفضل، سواء في تدريبات الخيول دائما،ً فسموه يجرّب ويحاول أن لا يتوقف عند إنجاز محدد، بل يحاول سموه أن يتخطاه ويخرج بشيء جديد من هذا الإنجاز أو يصل إلى إنجاز أبعد.

أما من ناحية الفرسان فإن سموه دائماً يشجعنا على عدم التوقف، وأن لا نعطي في السباق فقط 100% بل 200%، وتوجيهات سموه دائماً إيجابية، وهي المنظومة الرئيسة لدى فارس العرب، هناك سباقات قد لا نُوفّق فيها، هذا لا يعني إدخال السلبية، بل نأخذها بروح رياضية، ونبسّط الأمور ولا نضخّمها، وإذا لم نوفق في سباق ننتقل إلى السباق الذي يليه، ونحاول التعلم من الأخطاء».

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو الداعم الأول لرياضة القدرة دولياً ومحلياً، من الشرق إلى الغرب، وكل المحافل الكبيرة والسباقات الرئيسة، وهي سباقات القدرة.

فإنك سترى فارس العرب هو الداعم الأول لهذه الرياضة، ليس في فريق الإمارات فقط، ولكنه داعم ومشجع لجميع الفرق المشاركة في شتى البطولات، وهذا بشهادة الجميع، ونستطيع أن نرى لمسات فارس العرب في هذه الرياضة، والنصائح التي قدمها لجميع الدول في شتى البطولات.

دعم كبير

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا يقتصر على دولة الإمارات فقط، بل يمتد دولياً وعالمياً وإلى جميع الفرق المشاركة، إذ لم يشارك فارس العرب في إحدى البطولات الكبيرة، فبصمة سموه تبقى موجودة، ومتابعته موجودة، والتعليمات التي يوجّهها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تكفي أن تعطيك الدافع إلى أن تكون على قدر المسؤولية في كل البطولات التي شاركنا فيها.

وأذكر عندما أحرز سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطولة العالم عام 2014 على صهوة «اليمامة»، كان فارس العرب مع سموه في المراحل كافة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يمتلك خبرة كبيرة في القدرة، ولكن في الوقت ذاته تحتاج إلى توجيهات فارس العرب، ولمسات سموه موجودة في إسطبلاته سواء «إم. آر. إم» و«إم 7»، وحتى سموه ينصح الإسطبلات الأخرى ويوجّهها.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أنه يتذكر مشاركات فارس العرب في مصر والأردن، كان هذا دعماً للدول وأهل الخيل وتحفيزاً لهم إلى المشاركة في هذه الرياضة، وأن يهتموا بها ويحاولوا أن يطوّروا أنفسهم فيها، وأينما كان فارس العرب فإنه يعطي الدعم للفرسان والمدربين، ويحفزهم إلى الخروج بنتائج جيدة خلال السباق.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن فارس العرب يحث الجميع على التقيد بقوانين القدرة، سواء إذا كان في الإسطبلات التي يملكها سموه، أو حتى مع بقية الإسطبلات، فسموه يحب أن يرى الجميع مشاركاً في هذه الرياضة، وأن يكون هناك توازن بين الإسطبلات.

رؤية مميزة

ومن جانبه، تحدّث الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم عن النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عالم الفروسية، قائلاً: «نحن أحياناً نرى الخيول في أحسن حالاتها، ولكن فارس العرب يرى فيهم شيئاً نحن لا نراه، لأن سموه لديه خبرة ودراية طويلة بعالم الخيول والفروسية، وكأنه يقرأ الخيل ويعرفها، فكم مرة رأينا خيلاً في حالة جيدة، إلا أن فارس العرب يكتشف علة معينة في هذا الحصان، ونرى بعدها أن اكتشاف فارس العرب صحيح، ولكن لا نعرف كيف عرف سموه هذا الشيء».

وأضاف الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقرأ السباق، ونحن كفريق «إم 7» وحتى منتخب الإمارات المشارك في البطولات، دائماً يتحدث معنا فارس العرب قبل السباق، وينصحنا سموه بعدم الاستعجال، وأخطأنا في عدد من السباقات، وأنا أخطأت في بعض السباقات وخسرتها، ولكن في يوم من الأيام قال لي فارس العرب أن لا أستعجل على الحصان وأخرج بنتيجة طيبة».

وأكد الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لديه إنتاج من الخيول القوية الخاصة بإسطبلاته، إلا أن سموه يشتري بعض الخيول من ملاك آخرين، دعماً من سموه لهم، وكذلك يمتد الدعم لسباقات القدرة التي لا يكون فيها منتخب الإمارات مشاركاً فيها، إيماناً من سموه بأهمية دعم الدول في مجال رياضة القدرة، وكذلك الفرسان الذين يشاركون في هذه السباقات.

ناصر بن حمد: نظرة فارس العرب متكاملة

قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، له فضل كبير على الخيل وأهل الخيل، وعلى الناس أجمع، ولكننا خصصنا أهل الخيل، لأن فارس العرب هو الداعم الأول و الأكبر ، ومن دونه لن تستمر هذه الرياضة وتصل لهذه المرحلة الكبيرة.

وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إن لمسات فارس العرب ثابتة، ونظرة سموه متكاملة، ويمتلك صفات الفارس والقائد، فسموه يعرف إذا كان هذا الحصان من الدرجة الأولى أو لا، وكم شاهدنا خيولاً قوية في الاسطبل، إلا أن فارس العرب يعلم أن هذا الخيل سوف يقدم الأداء المرجو منه أو لا.

خليفة المري:نظرة متميّزة لفارس العرب

أكد المدرب خليفة غانم المري، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لديه نظرة متميزة في الخيل، واختياراته في الخيل، تصدمنا أحياناً وعقب شهر أو شهرين يحقق هذا الحصان إنجازاً كبيراً.

وأضاف المري، أن دعم فارس العرب هو الذي جعلنا نتواجد في رياضة القدرة، ولولا سموه لما تطورت هذه الرياضة .

وقال المري، إن فارس العرب يحض على الالتزام بقوانين القدرة، لأن الانضباط يؤدي إلى سباق عادل، يخرج منه الجميع فائزاً وراضياً.

الاختيار الصحيح

ومن جانبه، قال الفارس راشد البلوشي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعشق الفروسية ، ودائماً فارس العرب في السباقات الكبيرة يختار الخيل من إسطبلات سموه «إم آر إم» أو «إم 7»، ويكون هو الاختيار الصحيح.

وأضاف ، أن توجيهات فارس العرب دقيقة خلال السباقات ، والدعم المعنوي من فارس العرب الكل يراه، حيث يكون سموه مع الفرسان، ويتحدث معهم، ويبث فيهم الروح الإيجابية، وهذا بحد ذاته دعم لنا.