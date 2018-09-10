400 مليون دولار ميزانية مرافق البطولة

المصدر: نورث كارولينا- البيان الرياضي

تعتبر الألعاب العالمية للفروسية، والتي يستضيفها مركز تريون للفروسية في الفترة من 11 إلى 23 سبتمبر الحالي، من أبرز الأحداث التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية، حيث تضم 8 مناشط للفروسية هي قفز الحواجز، القدرة، الدريساج، البارا دريساج، افنتينج، درايفينج، فولتينج، رينينج.

وتعتبر الألعاب الأكبر في تاريخ نورث كارولينا، حيث بلغت ميزانية المرافق والمنشآت للبطولة حوالي 400 مليون دولار، ويتوقع حضور 500 ألف متفرج لمتابعة منافسات ألعاب البطولة، والتي تستمر حوالي 13 يوماً. و كانت النسخة الماضية للبطولة و التي أقيمت في نورماندي الفرنسية العام 2014، شهدت تواجدا إعلاميا كبيرا وصل إلى 1900 إعلامي من 52 دولة، وشهد فعاليات البطولة 575 ألف متفرج .