محمد السبوسي:فرسان الإمارات على قدر التحدي

المصدر: نورث كارولينا - البيان الرياضي

أكد المدرب محمد السبوسي أن فرسان الإمارات سيكونون على قدر التحدي والطموح في بطولة العالم للقدرة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وقال السبوسي إن فرسان الإمارات تعتبر حظوظهم أقوى، موضحاً أن المنافسة تتطلب التعامل بذكاء مع مجريات السباق عبر زيادة معدل السرعة وتخفيفها وفق ظروف السباق خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف السبوسي: إن وجود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على رأس منتخب الإمارات، سيساهم في تعزيز فرص الفوز باللقب العالمي، حيث يمتلك سموه رصيداً كبيراً من الخبرات، مما سيساهم في قيادة فرسان الإمارات وتوجيههم نحو اعتلاء منصة التتويج.

وأردف: الإمارات تمتلك نخبة من أفضل الفرسان على مستوى العالم بدليل صدارتهم للتصنيف العالمي نتيجة تراكم الخبرات وسجل المشاركات الحافل بالإنجازات لفرساننا عالمياً، كما أن فريق الإمارات المشارك في مونديال أميركا هذا العام محظوظ بوجود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث استطاع سموه توجيه فرسان الإمارات إلى منصات التتويج في مناسبات سابقة بإعطاء الفرسان التعليمات عن بعد خارج الميدان، مما يمنح فريق الإمارات الأفضلية في ظل تواجد سموه مع الفريق باتباع الخطة المناسبة.

أرضية السباق

وقال السبوسي إن أرضية السباق أو حالة الطقس لن تخدم فريقاً معيناً، وإنما ستشمل جميع المنتخبات المشاركة في الحدث، والأجواء تختلف عن أوروبا وستكون عاملاً مؤثراً على جميع الخيول، مضيفاً أن فرسان الإمارات كانت لهم تجربة ناجحة في اختبار أرضية السباق من خلال البطولة التحضيرية لمونديال ألعاب الفروسية. وعن توقعات الأرصاد بهطول أمطار مصاحبة للسباق، قال السبوسي إن منتخب الإمارات مستعد لجميع الظروف، سواء من حيث تجهيز الخيول للأرضية اللينة في حال سقوط الأمطار أو خلاف ذلك إذا كانت الأرضية صلبة.

اعتزاز

وأعرب السبوسي عن فخره واعتزازه بالتواجد ضمن قائمة المدربين المتواجدين في البطولة للمرة الأولى في مونديال القدرة للكبار والمرة الثانية في بطولات العالم بعد بطولة الشباب والناشئين في العام الماضي والتي كانت من نصيب الإمارات، لافتاً إلى أن الجميع سيعمل بروح الفريق الواحد من أجل الوطن والسعي إلى إعداد أفضل الخيول لهذا الحدث العالمي.

وكشف السبوسي عن أبرز الفرق المنافسة في البطولة، وقال إن فرنسا وإسبانيا تعتبران من أقوى المنافسين على اللقب إلى جانب فرسان الإمارات، ومن أبرز الأسماء المرشحة من فرنسا الخيل «تارزي بوس»، ومن إسبانيا «ايكو فورس» إذ يعتبران من أقوى الخيول على مستوى أوروبا خاصة «تارزي بوس» الذي قد يعلو كعبه على الخيل الإسباني وفقاً لمستوى الأداء الذي قدمه في الموسم الأوروبي، إضافة إلى قدرته على استيعاب وزن أعلى للفارس الذي سيمتطيه.

الفريق البحريني

وعن مشاركة الفريق الملكي البحريني في البطولة، أوضح السبوسي أن الفريق البحريني كان لديه خيل قوي لكنه لن يشارك في مونديال القدرة، إلا أن الخيول المتواجدة في قائمة المنتخب البحريني الشقيق تعتبر جيدة رغم أنها ليست الأسماء المتوقعة، متمنياً التوفيق للفريق الملكي البحريني بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

نجومية

وشبه المدرب محمد السبوسي مشاركة فريق الإمارات في منافسات القدرة ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية، بمشاركة منتخب البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، وقال إن الترشيحات تنصب غالباً في بطولات العالم لكرة القدم لصالح «السامبا» إلا أن المفاجآت تلعب دوراً في بعض الأحيان بالإطاحة بالبطل، إلا أن فرسان الإمارات ظلوا صامدين على مر السنوات الماضية وأثبتوا أنهم النجوم الأبرز في رياضة القدرة والتحمل على مستوى العالم.