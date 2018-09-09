ناصر بن حمد:البطولة فرصة لتأكيد تقدم البحرين في القدرة

المصدر: نورث كارولينا ـ البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة أن بطولة العالم للقدرة ضمن منافسات بطولة العالم للفروسية التي تستضيفها ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية تعتبر من أقوى البطولات التي يخوضها الفريق ويتواجد فيها بقوة ومن أجل تحقيق أفضل النتائج وصعود منصات التتويج.

حيث استعد الفريق بفرسانه المتميزين بشكل مثالي خلال الفترة الماضية من خلال المشاركة في السباقات الأوروبية المختلفة والتي اعتبرناها كمحطات إعداد للفريق لمنافسات القدرة ببطولة العالم للفروسية، وكانت كفيلة باكتساب المزيد من الخبرة خاصة وأن الفريق سبق له المشاركة في عدد من البطولات العالمية في السنوات الماضية.

وأشار سموه أنه مع العد التنازلي لانطلاق ساعة الصفر للبطولة فإن الفريق الملكي بجميع أعضائه وفرسانه على أتم الجاهزية والاستعداد لدخول أجواء هذا السباق العالمي الذي يسعى الفريق الملكي بأن يحقق النتائج التي جاء من أجلها، مضيفاً سموه حرص الفريق الملكي بتقديم الأفضل آملاً أن لا تقف الظروف في طريق المشاركة، ومبيناً أن البطولة تحمل في طياتها العديد من الصعوبات ولكننا استعددنا جيداً ونترك الأمور لرب العالمين.

وفي ختام حديثه قال سموه إنهم يتشرفون بالمشاركة في هذه البطولة العالمية مع فرق دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإنها لفرصة عظيمة لتأكيد تقدمنا في هذه الرياضة، مثمناً سموه دور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في هذه البطولة، متمنياً سموه كل التوفيق للفرق والفرسان الخليجيين المشاركين في البطولة العالمية.

و من جانبه قال الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن المنافسات في هذه البطولة ستكون مميزة لوجود نخبة من أبرز الفرسان في البطولة من مختلف بلدان العالم ، مشيراً إلى أن الفريق الملكي البحريني قد تم إعداده بصورة جيدة للبطولة .