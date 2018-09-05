مربط دبي ينتزع الذهب والبرونز في بيرغامو الإيطالية

المصدر: Ⅶروما - البيان الرياضي

تمكن مربط دبي للخيول العربية أول من أمس، من تسجيل حضوره الذهبي في ختام منافسات بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018 بإيطاليا. واستطاعت المهرة «دي غرام» وهي من الفحل العالمي وأسطورة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم، والفرس العالمية إف تي شيلا، أن تنال ذهبية المهرات بعد عروض مثيرة لأجمل المهرات التي دفعت بها المرابط الدولية. كما استطاعت المهرة دي تميز وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا من انتزاع الميدالية البرونزية معززة حصيلة مربط دبي من ميداليات البطولة وغنائم الموسم الخارجي الذي حقق فيه المربط نجاحاً كبيراً وحافظ من خلاله على سيطرته الواضحة على البطولات الدولية منذ سنوات.