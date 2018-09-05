«ريانة» تُهدي راشد النعيمي أول انتصاراته في أميركا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

أهدت المهرة «ريانة» الفوز الأول للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس نادي عجمان، في الولايات المتحدة الأميركية، وتوجت بسباق المبتدئة على مسافة الميل في المضمار العشبي في اليوم الختامي لمهرجان ديلمار، متقدمة بسهولة على منافساتها، مسجلة زمنا قدره 1:35:98 دقيقة.

وبفوزها أعلنت «ريانة» ابنة الفحل «سكود دادي» عن نفسها بقوة في سباقات الخيول الناشئة في أميركا هذا العام، ويأتي الفوز باكورة التعاون الذي وضع لبناته الشيخ راشد النعيمي مع المدرب بوب بافرت الفائز بكأس دبي العالمي ثلاث مرات. وكان المدرب زار الشيخ راشد النعيمي في عجمان، خلال كأس دبي العالمي مارس الماضي، وتم شراء المهرة «ريانة» في مزاد «تاترسيلز» البريطاني.