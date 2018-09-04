والش بطل مونديال «أم الإمارات»

المصدر: Ⅶكوبنهاغن - البيان الرياضي

توج الفارس الايرلندي، ايون والش، على صهوة الجواد «اكويا» لمالكه لاندغود ووترلند، بطلاً للجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «ايفهرا»، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار كلامبنبورغ بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وسجل البطل زمناً وقدره 2:03:00 دقيقة، وجاءت الجولة، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد، تحت شعار «عالم واحد - 6 قارات - أبوظبي العاصمة»، ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

تفوق والش

واجتذبت الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة 1800 م، البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، 8 من الفرسان والفارسات بعد أن انسحب كل من «اثليت ديل سول» و«توتاكس» بسبب الإصابة والعرج، ورفع الفارس الايرلندي ايون والش رصيد انتصاراته إلى 89 فوزاً حين قاد «أكويا»، متفوقاً بفارق عنق عن الفارسة البولندية كارولينا دايناروسكا على صهوة «المونتزي مونلو»، وكان «كليوباثري» بقيادة النرويجي والس، أول من تقدم للصدارة في مجموعة من الخيول التي كانت تسعى لإيجاد موقعها في السباق، وانضم إليها «المونتزي مونلو» في المنعطف وكان الثنائي متقدما بفارق أربعة أطوال إلى الأمام، وبحلول 200 متر انضم إليهما أكويا وبدأت معركة أخرى، عندما انخرط أصحاب الصدارة في معركة طويلة حتى الوصول بالقرب من خط النهاية ومع ذلك، وبعد أن تسيدوا المقدمة، لم يترك لهم«أكويا» أي مجال لينقض على الصدارة، وجاء في المركز الثالث بفارق طولين ونصف الطول الفارس النرويجي ألان والاس، على صهوة الجواد «كليوباثري» للقدرة للسباقات.

تتويج الفائزين

وعقب ختام الشوط، قامت فاطمة خميس المزروعي سفير الدولة لدى الدنمارك، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية بتقديم الجوائز للأبطال الفائزين، وأشادت السفيرة فاطمة المزروعي، بدعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، وقالت إن سباقات الخيول العربية، أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة لارتباط تلك الرياضة بتراث الدولة، وحرصه على الحفاظ عليه، وسار على نفس نهجه أبناؤه وخاصة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأكدت أن نسخة سباق هذا العام تزامنت مع ذكرى طيبة بمناسبة عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده رحمه الله.

سعادة البطل

وقال البطل ايون والش: لقد تباطأت في المقدمة لكني لم اشعر بالقلق أبداً، وكان جوادي «أكويا» عند حسن الظن، وأتم مهمته بنجاح، بالرغم من المنافسة الشرسة التي وجدتها من الفارسة البولندية كارولينا، وأعرب الفارس الايرلندي والش عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز والتأهل للنهائيات.

نجاح

المهر «أكوي» بطل الجولة السادسة، سبق أن فاز مرتين كجواد ناشئ، وفعل ذلك مرة أخرى هذا الموسم، قبل أن يحتل المركز الخامس في الديربي الفرنسي، ثم ذهب إلى إيطاليا ليحتل المركز الثاني قبل فوزه بلقب الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات».