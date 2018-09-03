«بست سوليوشن» لجودلفين يتوج بطلاً في ألمانيا و «ديفوي» ثانياً

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

توج «بست سوليوشن» لجودلفين بطلاً يوم أمس بمضمار بادن بادن بعد فوزه بلقب سباق «لونجينز جروسر بريس فون بادن» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى وذلك بقيادة الفارس بات كوسجريف وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.37.38 دقيقة بفارق رقبة عن «ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندري أتزيني وإشراف روجر فاريان، فيما حل «ايجو يتوس» ثالثاً بقيادة ايدي هاردوين.

وشهدت المرحلة الأخيرة تنافساً مثيراً بين «بست سوليوشن» و«ديفوي» حسمه الأول بمهارة، ويعتبر فوز «بست سوليوشن» تجربة مفيدة قبل خوضه غمار سباق الفئة الأولى «كولفيلد كب» بأستراليا.