سادس جولات مونديال «أم الإمارات» في مضمار كلامبنبورغ اليوم

المصدر: كوبنهاغن - البيان الرياضي

يحتضن مضمار كلامبنبورغ بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم، فعاليات الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «ايفهرا»، والتي تقام تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفال بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والجدير بالذكر أن سباق مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين يتزامن مع سباق الاوكس الدنماركي للخيول المهجنة الأصيلة ويوم السيدات.

أبرز المنافسين

وتجتذب الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة 1800م، البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، 10 من الفرسان والفارسات، ومن أبرز المنافسين على اللقب القبرصي اراكلس اركليوس الذي حقق 6 انتصارات من إجمالي 105 مشاركات أبرزها كأس نيقوسيا على صهوة «باروس»، ويقود الجواد «جلدي كرو» لماري هاجمان.

وهناك الفارس الدنماركي ليام دوران، على صهوة «ايمن» أيضاً لماريا هاجمان، وسبق للفارس تحقيق 10 انتصارات من إجمالي 150 مشاركة، أبرزها على صهوة «اتين» بمضمار سانداون الإنجليزي، وتنافس على اللقب الفارسة الألمانية كريستين الساسر على صهوة «اثليت ديل سول»، وحققت 3 انتصارات من إجمالي 17 مشاركة.

خطف اللقب

ويسعى الفارس المجري ماتياس فارجا على صهوة الجواد «توتاكس» لماريا هاجمان لخطف اللقب، فيما يسعى الفارس الأيرلندي ايون والش لتحقيق فوزه التاسع والثمانين حين يقود «أكويا»، وهناك الفارس الإيطالي ريكاردو لاكوبيني الفائز بـ 12 سباقاً من أصل 156 مشاركة، أبرزها عبر «كولوني ذا بست» بمضمار روما، ويقود الجواد «لا فاندي» لجي زوتليف، وينافس على اللقب أيضاً الفارس النرويجي الان والاس، وحقق 39 انتصاراً من إجمالي 282 مشاركة أبرزها عبر «بوستر» بمضمار جاكرسروه، ويقود الجواد «كليوباثري».

وهناك الفارسة البولندية كارولينا دايناروسكا على صهوة «المونتزيه مونلو»، وسبق للفارسة تحقيق 19 انتصاراً من إجمالي 166 مشاركة أبرزها عبر «توشولا» في بارتينايس، وتسعى الفارسة السويدية اليخاندرا كوتريز بيزا على صهوة الجواد «سهيم»، لخطف اللقب، وسبق لها تحقيق الفوز مرتين من إجمالي 135 مشاركة، أبرزها مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين بمضمار تاربس الفرنسي، وتكمل القائمة الفارسة البريطانية جيسكا كولي المولودة عام 1997، وتقود الجواد «لوجيسون» لجي زوتليف، وسبق لها تحقيق 8 انتصارات من إجمالي 73 مشاركة أبرزها عبر «امبيريال ستيت» بمضمار سانداون.

دور إيجابي

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية أن اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) وحرص سموها على دعم المرأة والفرسان الناشئين كان له المردود الإيجابي على الصعيدين المحلي والدولي.