فوز «دبي هورايزون» لجودلفين في سانداون

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

حقق «دبي هورايزون» لجودلفين الفوز بمهارة في مضمار سانداون بإنجلترا يوم أمس، حيث تفوق في سياق «بست أودس غارنتيد آث 188 بت هانديكاب»، وذلك بقيادة الفارس جاسون واتسون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.8.23 دقيقة بفارق نصف طول عن «ماونتن آنجل» لزياد كلداري، بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان.

فيما جاء «المريب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة جيم كرولي وإشراف ريتشارد هانون. ومن جانب آخر، احتلت «ونتر لايتننغ» لجودلفين المركز الثالث في سباق «أتلانتا ستيكس» للمهرات للفئة الثالثة لمسافة الميل، وذلك بقيادة الفارس أوسين مورفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما توجت المرشحة الأولى «فيراسيوس» بطلة للشوط بقيادة ريان مور وإشراف السيد مايكل ستاوت.