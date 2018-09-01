«وينتر لايتننغ» و«لاف ألاود» لجودلفين تظهران في «أتلانتا ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود المهرة «وينتر لايتننغ»، بطلة سباق 1.000 غينيز الإماراتي والمهرة «لاف ألاود» لجودلفين للظهور في منافسات الميل بسباق الفئة الثالثة «أتلانتا ستيكس» في سانداون بإنجلترا اليوم.

وتخوض «وينتر لايتننغ» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة ميرفي، مشاركتها الأولى منذ احتلالها المركز الثالث بسباق «أوكس الإمارات» في مارس الماضي. وأكد سعيد بن سرور أن «وينتر لايتننغ» أدت بصورة طيبة في دبي أوائل العام الحالي، حيث سجلت انتصارين أحدهما بسباق 1.000 غينيز الإماراتي.وفي المقابل فإن «لاف ألاود» بإشراف جون غوسدن وقيادة جيمس دويل، لم تشارك منذ فوزها الباهر بفارق أربعة أطوال بسباق «برنسيس اليزابيث ستيكس» في إبسوم في يونيو 2017.

من ناحية أخرى، تشارك المهرة «ليدي موندور» لجودلفين في سباق «غلينس فولس ستيكس» 2200م في سراتوغا بأميركا اليوم.