«ملكة العرب» بطلة كأس زايد في قازان

المصدر: قازان - البيان الرياضي

توجت الفرس «ملكة العرب» لكي اس كي دينامو ميا، وبإشراف أي لياخوف وبقيادة أي كابوشيف، بطلة للجولة السابعة لكأس زايد لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 30 ألف يورو، فيما ظفر الجواد «فاسليفس» الذي منح المالك والمدرب والفارس الثنائية، لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 5 آلاف يورو، والتي أقيمت يوم أول من أمس، بمضمار قازان بجمهورية تتارستان، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

حضور مميز

وشهد السباق حضوراً رفيعاً تقدمهم رستم منينخانوف رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، وفاسيل شايخرازيف نائب رئيس مجلس الوزراء، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة السباقات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، وجمهور غفير من محبي السباقات.

وتضمن الحفل الذي تألف من 11 سباقاً، كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400 متر، وبالتزامن مع اليوم الوطني لقازان الـ 1013.

كأس زايد

واجتمع لكأس زايد 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن تتفوق «ملكة العرب» بفارق عنق عن المرشح الأول «اربيس» لشاخشوف وبإشراف اس سيمنوف وبقيادة أي البرديف.

وسجلت «ملكة العرب» زمناً وقدره 1:52:51 دقيقة في السباق البالغ طوله 1400 متر، فيما جاء في المركز الثالث «صلاح الدين» لنادي الفروسية اكتايا، وبإشراف ار اروختين، وبقيادة دي شوخانوف.

الوثبة ستاليونز

وضمت حلبة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 5 آلاف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة 11 خيلاً في سن السنتين، وتفوق «فاسليفس» بجدارة على منافسيه بعد أن قدم عرضاً جيداً فاق التوقعات.

وجاء في المركز الثاني الجواد «كونفيكشن» أيضاً لكي اس كي دينامو ميا، وبإشراف بي أي ماخينينكو، وبقيادة ان أي اخفانوف، فيما جاء ثالثاً «تانكس» لبافيلوف فارماكوليجكال انستتيوت، وبإشراف دي أي لوماخين، وبقيادة ام عمر خانوف. وجاء تفوق «فاسليفس»، بفارق طول عن وصيفه، ومسجلاً زمناً وقدره 1:41:13 دقيقة.

تتويج الفائزين

وعقب ختام الشوط قام فاسيل شايخرازيف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تتارستان، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وفلاديمير شوكوفسكي بتتويج الأبطال الفائزين.

كما قام رستم منينخانوف رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، بحضور فاسيل شايخرازيف نائب رئيس مجلس الوزراء، بتكريم المهرجان وسلم درعاً إلى لارا صوايا التي قامت بدورها بإهداء الرئيس ميدالية عام زايد بمناسبة مرور 100 عام على مولده. وأشاد منينخانوف الذي تقلد ميدالية زايد، بالعلاقات المتينة التي تربط جمهورية تتارستان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سباق البوني

وكما جرت العادة في سباقات النسخة العاشرة للمهرجان، نظم سباق لدولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 14 عاماً، وبلغت مسافته 400 متر.

وشارك في السباق 7 أطفال، وتمكنت الطفلة نينا موزهيفا (9 سنوات) على صهوة البوني «زولتايا مايا» لمدرسة ميكي ماوس زيلانديا لتعليم قيادة الخيول، من انتزاع اللقب مسجلة زمناً وقدره 53:89 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 26.72 كلم في الساعة.

جولة نيوزيلندا

ويواصل مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة في نسخته العاشرة فعالياته، حيث يقام عصر اليوم بمضمار هاستنجس في نيوزيلندا، سباق الجولة السادسة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني.

وتقام سباقات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني للفرسان الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، ويتأهل الأبطال إلى النهائيات التي ستقام بمضمار العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

دعوة

أكدت لارا صوايا أن الطفلة نينا أثبتت جدارتها، وسوف يتم دعوتها ممثلة لبلدها روسيا، في نهائيات سباقات البوني في أبوظبي نوفمبر المقبل.