فرساننا يغادرون «قفز الحواجز».. والكربي سادساً

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

قادت الفارسة البطلة الشيخة لطيفة آل مكتوم، فرسان الإمارات في ختام بطولة قفز الحواجز ضمن فئة الفردي صباح أمس في مركز جاكرتا الدولي للفروسية ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، لتقديم أداء راق ومبهر خاصة في الشوط الختامي، وجاء الفارس حمد الكربي سادساً، فيما جاءت الشيخة لطيفة آل مكتوم في المركز السابع بعد أداء مبهر ونالت المركز الأول قبل أن تحسم النتيجة النهائية وتحل سابعة وذهبت الذهبية إلى فارسة دولة الكويت.

وكان قد ترقى لمرحلة نهائي الفردي أمس ثلاثة فرسان من كل دولة ومثل الإمارات كل من الشيخة لطيفة آل مكتوم، وحمد الكربي، ونادية تريم فيما ترقى للشوط الثاني الحاسم الشيخة لطيفة آل مكتوم وحمد الكربي الذي قدم أداء جيدا وكان قريبا من البرونزية لكنه أسقط حاجزاً ونال مخالفة في المرحلة الحاسمة ليحل في خاتمة المطاف سادسا بدلا من المركز الثالث، الذي كان قريبا منه.

ووصفت الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم فعاليات الشوط الأخير من بطولة الفردي بشوط القوة والإثارة والتتويج حيث لم تتضح رؤية واتجاهات الميداليات الثلاث إلا بنهاية الشوط وأداء آخر فارس من السعودية رمزي الدهاي الذي كان مرشحا للذهبية حال إكماله الشوط بدون أخطاء، لكنه اسقط حاجزاً ليتحول من الذهبية إلى البرونزية وهو الأمر الذي يؤكد قوة المنافسة حتى آخر ثواني الشوط الأخير. من جانبها، تقدمت الشيخة لطيفة آل مكتوم بالتهاني لجميع الفائزين واصفة الفوز بأنه إنجاز للفروسية العربية التي أكدت تميزها في هذه النسخة القوية من الآسياد.

واعتبرت الشيخة لطيفة آل مكتوم «آسياد جاكرتا» اختباراً جيداً لجوادها الذي كان بحاجة للمشاركة في مثل هذه البطولات القوية في إطار تحضيراتها لأجل خطف احدى بطاقات التأهل للأولمبياد المقبل في اليابان ويعتبر تحديا كبيرا نسبة لقوة المنافسة لأجل الوصول إليه مع محدودية بطاقات التأهل المخصصة لبطولة قفز الحواجز وهو أمر يدعوها لتكثيف الإعداد والمشاركة في مزيد من البطولات التي ستقودها إلى الأولمبياد.