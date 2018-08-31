الكويتي علي الخرافي يحصد ذهبية «الفردي» بقفز الحواجز

المصدر: جاكرتا- أ ف ب

حصل الفارس الكويتي علي الخرافي أمس، على ذهبية قفز الحواجز في منافسات فئة قفز الحواجز (فردي) ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ18 المقامة في أندونيسيا، والتي شهدت تحقيق البحرين ذهبيتين إضافيتين في ألعاب القوى.، في حين نال السعودي رمزي الدهامي (البرونزية).

وأنهى الخرافي المنافسة مع 1.06 نقطة، وآل ثاني مع 2.02 نقطتين، وكان الخرافي (25 عاما) قد حل في المركز السابع عشر في «آسياد 2014» في إنشيون الكورية الجنوبية.

وهي ثالث ذهبية كويتية في دورة الألعاب الآسيوية الـ18، بعد ذهبيتي منصور الرشيدي في الرماية («سكيت») وعلي الشطي في الكاراتيه (وزن تحت 67 كلغ). وفي مصارعة «الكوراش» لوزن تحت 90 كلغ، أحرز الكويتي حسين المسري والكازاخستاني يرسلطان موزاباروف، فيما آلت الذهبية للأوزبكستاني شيرمحمد ياندريف، والفضية لمواطنه ياخيو إماموف. إلى ذلك، واصلت البحرين تحقيق الذهبيات في ألعاب القوى، وأضافت أمس ذهبية التتابع 4×100 م للسيدات، من خلال العداءات إيمان عيسى وإيديديونغ أوفينيمي أوديونغ وهاجر الخالدي وسلوى عيد ناصر.

وكانت العداءة سلوى عيد ناصر نجمة السباق بعد أن كان ترتيبها الرابع ضمن الفريق وتسلمت العصا متأخرة عن العداءة الصينية لتنطلق بأقصى سرعتها وتحقق المركز الأول للبحرين بتوقيت إجمالي بلغ 42.73 ثانية، محطمة الرقم القياسي للألعاب الآسيوية، وبفارق 0.11 ثانية عن الفريق الصيني الذي حقق الفضية، بينما آلت البرونزية لفريق كازاخستان.

وفي سباق 1500 م سيدات، تفوقت البحرينية كالكيدان بيفكادو بزمن 4:07,88 دقائق، على مواطنتها تيغيست غاشاو (4:09.12 د)، والهندية شيترا بالاكيز أونيكرشنان (4:12.56 د).

وبذلك، بلغ رصيد البحرين 22 ميدالية (11 ذهبية، 4 فضية، 7 برونزية)، لتتخطى بذلك الرقم الذي حققته في النسخة الأخيرة في آسياد 2014 في إنشيون الكورية الجنوبية (19 ميدالية بينها تسع ذهبيات).