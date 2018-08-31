خدمات إعلامية 5 نجوم في مركز الفروسية

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

قدمت اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية خدمات متميزة من فئة الخمس نجوم للوفود الإعلامية التي توافدت إلى تغطية فعاليات بطولة قفز الحواجز على مدى ثلاثة أيام اختتمت أمس، حيث تم تخصيص مركز إعلامي حديث يضم أجهزة اتصالات وحواسيب حديثة وخدمات إنترنت فائقة السرعة، فضلاً عن نشرة دورية يتم توزيعها من قبل طاقم المركز الإعلامي في أقل من خمس دقائق من نهاية السباق بفضل طاقم السكرتارية المكون من 14 متطوعاً ومتطوعة، هم: سكارا أيوو، وشفاء لطيفة، وإندة برماتا، وريسا رمضاني، ورحمة أندياني، ونظيفة نرور، وأديدنا كوسوماراتري، ومهارني نستيتي، ومحمد حريادي، وسيتس سارة أميرة، وأرديتا عالياني، وغينا سنوسي، وجوني جناسا، وأحمد مفتي، ويقود الفريق ديا كرسناون.

وقالت قائدة ديا كرسناون: الفريق مدرب على تقديم كل الخدمات اللوجستية لكل الوفود الإعلامية، وتم تخصيص عدد كبير منهم لأن اللجنة العليا المنظمة كانت تتوقع حضوراً إعلامياً كبيراً لما لبطولة قفز الحواجز من اهتمام كبير من كل الدول المشاركة، وهو الأمر الذي جعل البطولة محل اهتمام خاص من الإعلام، وتعاملت اللجنة العليا المنظمة باهتمام لأجل توفير كل احتياجات الوفود الإعلامية.