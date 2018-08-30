13 خيلاً تتنافس على كأس زايد في قازان

المصدر: قازان - البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة عصر اليوم، إلى مضمار قازان بجمهورية تتارستان، حيث تقام فعاليات الجولة السابعة لكأس زايد لمسافة 1600م، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو، ويشارك فيه 13 خيلاً، ويتألف حفل اليوم من 11 سباقاً متضمنة كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400م، وكأس الوثبة ستاليونز، وتقام السباقات تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع اليوم الوطني لمدينة قازان في تتارستان «عاصمة الرياضة في روسيا»، وبالتزامن أيضاً مع عام زايد، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

صراع قوي

ويشارك في كأس زايد 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، يدخلون صراعاً قوياً من أجل حصد الكأس الغالية، أبرزها «صلاح الدين» لنادي اكتاي للفروسية، بقيادة دي سوخانوف، و«ايربيس» لشاكشوف بينزا، بقيادة أي البرديف وهما أصحاب أعلى المكاسب المالية، وينافس على اللقب المهرة «عرب كوين» لدينامو ميا، بقيادة أي كابوشيف، و«ترانسليشن» لتي سيجانكوفا، بقيادة أي اشنازاروف، ويبحث عن اللقب أيضاً كل من «ويات برنسيس» لسوبانزروف فارم هاوس، بقيادة أي زاكييف، و«بلاك تيكس» للي عثمانوف، بقيادة اس ليخانوف، وهناك «ماي بي» لمالكه ار كامييف، بقيادة ان اوخفانوف، و«بوسطون» للي عثمانوف، وبقيادة في ميهايلوف، ومن الخيول الناشئة هناك «بيكارد» لاس شابتوكييف، بقيادة اتش اولوبيف، و«دايموند» لدي شاكشوف بينزا، بقيادة اف نوخوف، ويكمل القائمة «بيموس» لبي سويبانزروف، بقيادة يو كوزموزهاروف، و«توباسكو» لعثمانوف.

كأس الوثبة

وخصص كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400م البالغ جائزته 5 آلاف يورو، للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 11 خيلاً في سن السنتين، ويتصدر القائمة بحثاً عن اللقب الجواد «بري» لدينامو ميا بقيادة او شابالكين، ويبحث عن اللقب الجواد «فان درينا» لدينامو ميا، بقيادة اتش اولوبييف، وهو صاحب أعلى معدل من المكاسب المالية والبالغ 140 ألف روبل، وهناك «نورمين» بقيادة أي زاكييف، و«بيري»، و«مارش» بقيادة أي كينوف، و«فاسليفس» بقيادة أي كابوشيف، و«ثانكس» بقيادة ام امورخانوف، و«موبتيكا» بقيادة أي سوفروف، و«برنسيس اوف ذا اريبيان» بقيادة يا رايابوفا، وفي القائمة «برنس وانجوج» بقيادة ام فافين، و«كونفنيشن» بقيادة ان اوخانوف، وجمع مكاسب مالية بلغت 42.300 روبل.

أولويات المهرجان

وأكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «ايفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، أن جولة قازان التي تضم هذا العام سباق كأس زايد، إلى جانب كأس الوثبة ستاليونز تأتي من أولويات المهرجان لدعم سباقات الخيول العربية في قازان، حيث تحظى بحضور دبلوماسي رفيع يتقدمهم كبار الشخصيات في جمهورية تتارستان، وأضافت ان هذه السباقات تأتي بالتزامن مع اليوم الوطني لقازان، ويحضرها جمهور غفير ويشارك فيها مجموعة مختلفة من الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم، وهذا دليل على النجاح.

توجيهات ودعم

أكدت لارا صوايا أن النجاحات المتواصلة للمهرجان، يرجع الفضل فيها إلى توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).