سباق كأس رئيس الدولة للخيول في روسيا اليوم

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

يستضيف مضمار سنترال هيبودروم وسط موسكو اليوم، المحطة السادسة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين، التي تقام للمرة الأولى بمسيرتها التاريخية الرائدة في روسيا.

ويأتي تنظيم سباق الكأس الغالية في احتفالية اليوبيل الفضي بعام زايد للمرة الأولى في روسيا، وبمضمار سنترال موسكو هيبودروم العريق يشكل امتداداً مهماً وداعماً لخطط توسع مكانة الكأس الغالية ونشر رسالتها السامية وأهدافها الأصيلة.

ويشارك في السباق 13 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة في روسيا، لمسافة 1800 متر بفئة (ليستد)، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، كما تمثل إقامة السباق في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الذي تأسس عام 1834 بعداً تاريخياً وتراثياً مميزاً، بما يواكب المكانة المرموقة للكأس الغالية والسمعة العالمية للإمارات، واهتمامها الكبير بالحفاظ على أصالة ومسيرة الخيل العربي الأصيل، إذ يعد المضمار الروسي من أقدم وأعرق المضامير التاريخية في روسيا، وأقيمت عليه أشهر سباقات الخيل العالمية، كما يضم مركز أبحاث مختصاً في تربية الخيول ورعايتها.

تحدٍ

ومن المؤمل أن يشهد السباق تحدياً مثيراً، بين نخبة الخيول العربية الأصيلة في المحطة الروسية السادسة لسلسلة سباقات عام 2018، التي تقام برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الروسية.

الخيول المشاركة

ومن أبرز الخيول المرشحة للمنافسة على لقب السباق الغالي هي برنس فوست 2013، افانموث 2012، ابوسحاب 2014، هاراكان 2014، ملينوفي زفون 2013، بنسير فوست 2014، كونروسو 2014.

كما تحظى المحطة الروسية باهتمام واسع من ملاك ومربي الخيل في روسيا، الذين يطمحون للتواجد بقوة وتسجيل مشاركة ثرية والفوز بلقب الكأس ذات القيمة التاريخية العريقة، باعتبارها من السباقات الكلاسيكية التي ترسخت في المضامير العريقة خلال السنوات الماضية، كما ستحظى بحضور الوفود والبعثات الدبلوماسية في روسيا، وذلك بالتنسيق بين اللجنة المنظمة المشرفة على سلسلة السباقات وسفارة الدولة في روسيا، التي أعدت كل الترتيبات وقامت بتهيئة أسباب النجاح للحدث المميز قبل انطلاقه.

محطات

وأولت اللجنة المنظمة اهتماماً كبيراً بتنظيم السباقات في محطات جديدة غير مسبوقة، بأهداف تعزيز سمعة ومكانة الكأس ورسالتها في مختلف دول العالم، خصوصاً وهي تحتفي باليوبيل الفضي في عام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث انضمت روسيا كمحطة جديدة لقائمة المحطات المعتمدة لعام 2018، بجانب المملكة العربية السعودية التي ستشهد استضافة ختام سلسلة سباقات الكأس الغالية بتاريخ 7 ديسمبر 2018.

تغطية

تواصل قناة ياس تغطيتها التلفزيونية المباشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث ستنطلق تغطيتها بتمام الساعة 3:55 مساءً بتوقيت الإمارات.