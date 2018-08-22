«لايتنغ بولت» بطل كأس زايد في بلجيكا

المصدر: أوستند - البيان الرياضي

حلق الجواد «لايتنغ بولت» لمالكه لاندجود ووتر، وبإشراف المدربة الهولندية كارين فان دين بوس، وبقيادة ادري دو فريز، بالجولة الخامسة لكأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للفئة الثالثة البالغ جائزته 35 ألف يورو، وظفرت الفارسة البلجيكية جوري بوغارتس بخامس جولات مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين البالغ جائزته 20 ألف يورو.

وتوج الطفل روبن فان دير شورين بلقب الجولة الخامسة لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، في السباقات التي أقيمت ظهر أول من أمس بمضمار اوستند البلجيكي، وبالتزامن مع الاحتفالات بعام زايد، ومرور 100 سنة على مولده، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

توجيهات ودعم

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وشارك في سباق كأس زايد لمسافة 1800متر وإجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية للفئة الثالثة 8 خيول صاحبة الإنجازات في السباقات الأوروبية. وأكد الجواد «لايتنج بولت» المنحدر من نسل «منجز» نجوميته، حيث جاء تفوقه بفارق عنق عن غريمه «ريجم»، فيما جاء في المركز الثالث «عون»، وسجل البطل زمناً وقدره 2:11:27 دقيقة.

مونديال «أم الإمارات»

وتنافس في سباق الجولة الخامسة لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة ألف متر، وإجمالي جوائزها المالية 20 ألف دولار، 10 فرسان وفارسات للتأهل للنهائيات في أبوظبي.

ومنحت الفارسة البلجيكية جوري بوغارتس الثنائية للمالك لاندجود وتر، والمدربة كارين فان دين بوس، حين قادت الجواد «داينميت» إلى منصة التتويج في سباق مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة ألف متر، مسجلاً زمناً وقدره 1:03:55 دقيقة. وجاء في المركز الثاني الفارس القبرصي بونتلس كارامانوس على صهوة «الزاركا»، فيما جاء في المركز الثالث الفارس المجري آدم بينكو، على صهوة الجواد «ستورم تروبر».

بطولة للبوني

وكانت فاكهة الحدث الجولة الخامسة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 14 عاماً، وتنافس فيها 9 فرسان وفارسات.

وخطف الفارس الطفل روبن فان دير شورين (11 عاماً) على صهوة البوني «ميني مون»، الذي تعود ملكيته لوالده، فوزاً صعباً في الجولة الخامسة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني.

وتفوق شورين بفارق رأس عن الفارس الطفل سيب بالكين (14 عاماً) على صهوة «بوليرو»، فيما جاء ثالثاً الفارس الونا كورين (11 عاماً) على صهوة «زاركافا»، ومسجلاً زمناً وقدره 32:88 ثانية في السباق البالغ طوله 600 متر.

تتويج الفائزين

عقب ختام الأشواط قام سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ، محمد عيسى بوشهاب السويدي، والمدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار» لارا صوايا بتتويج الأبطال الفائزين.

وشهد السباق جمهوراً غفيراً من محبي السباقات، تقدمهم أعضاء سفارة الإمارات، وسفير اليمن، وسفير موريتانيا لدى مملكة بلجيكا، ونيللي فليبوت رئيس رابطة الخيول العربية في بلجيكا.

وقالت لارا صوايا: «لقد كان يوماً مثيراً للغاية من السباقات، وشهد عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة منافسات مثيرة في خط النهاية».