«فينديتا» بطلة كأس الوثبة ستاليونز في لندن

المصدر: لندن - البيان الرياضي

توجت الفرس الرمادية «فينديتا» التابعة لذا الموست اول بارتنرشيب، وبإشراف المدرب آدم نيوي، وبقيادة الفارس جيمس هاردينج بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي احتضنه مضمار مدينة شيلمسفورد في مدينة الضباب لندن عاصمة المملكة المتحدة، أول من أمس، والذي يقام تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

تألق «فينديتا»

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600م، البالغ جائزته 5000 جنيه إسترليني للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (تكافؤ)، تصنيف 41-65 بمشاركة 9 خيول، وقدمت الفرس «فينديتا» البالغة من العمر 9 سنوات والمنحدرة من نسل «نيفادور كاردون» والفرس «فيني دو باشرات» مستوى رائعاً من خلال الانقضاض القوي من الصفوف الخلفية، محققة فوزها الثاني على التوالي هذا الموسم، مسجلة زمناً وقدرها، 1:52:72 دقيقة، وتفوقت بفارق عنق عن «كاي كلير» لمالكها دي توماس وبقيادة الفارس سيمون وولكر، فيما جاءت ثالثة «فاتنة» لمالكها يوسيل ميهمت، بقيادة ديفيد تيرنر.

سباق مثير

وجاءت البداية لصالح «فاتنة» التي تقدمت للصدارة حتى آخر 600 م، ولكنها انحرفت عن مسارها في آخر 200 م، ولم تتمكن من المواصلة بنفس القوة لتخسر المركز الثاني بالقرب من خط النهاية، وكانت البطلة «فينديتا» قد تصدرت مبكراً، ولكن سرعان ما لجمها فارسها.

وكانت خلف خيول الطليعة مباشرة، ثم تقدمت إلى المركز الثاني في آخر 400 م، ووضحت قوتها، عندما تحولت إلى جهة اليمين في آخر 200 م، وانطلقت الفرس «فينديتا» لتتصدر قبل أن تجنح إلى جهة اليسار، ولكن سرعان ما استعادت توازنها لتتفوق في نهاية الأمر بالرغم من المطاردة الشرسة من وصيفتها «كاي كلير» التي باءت محاولاتها بالفشل.

أسبوع مزدحم

وعقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار» بتتويج الفائزين.

وقالت صوايا: هذا أسبوع مزدحم للغاية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولدينا سباقات في إسبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا على التوالي، ومنذ إنشائه، تطور مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للسباقات السريعة بشكل كبير وحظي بشعبية عالمية لدعمه للسباقات العربية في العديد من البلدان حول العالم.

وأضافت: في عام 2018، يحتفل المهرجان بمرور 10 أعوام على تأسيسه، وهو علامة مميزة تعكس احتفالات دولة الإمارات بمرور 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الداعم الأول للخيول العربية.