«عزيزي» : الرعاية جزء من شراكتنا مع «ميدان»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعربت عزيزي للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية، عن فخرها برعاية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، في أوستن بارك بمنطقة ثيتفورد، إنجلترا كونها جزءاً من اتفاقية الشراكة الأساسية مع «ميدان».

ويعتبر هذا الحدث الخاص بالفروسية أكبر مهرجان للقدرة في بريطانيا. وتضمن سباقات دولية أبرزها تحدي مسافة 120 كيلو متراً المصنف «نجمتين» والذي ينقسم إلى قسمين الفرق والفردي، وتحدي مسافة 160 كيلو متراً المصنف «ثلاث نجوم».

توّجت عزيزي للتطوير العقاري كلاً من الفارس عبد الله غانم المري من الإمارات بلقب سباق الـ160 كيلومتراً، وصاحب المركز الثاني سيف أحمد المزروعي من الإمارات، وأيضاً صاحب المركز الثالث محمد عايدة من الإمارات.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: إن هذا الحدث الضخم يسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة. وانطلاقاً من شراكتنا الاستراتيجية مع ميدان، تفخر عزيزي للتطوير العقاري برعاية هذا الحدث الذي يشجع على ممارسة رياضة الفروسية في العالم، ويدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للنهوض بالرياضة في الإمارات وخارجها.