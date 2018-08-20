«عون» يستهدف لقب خامس جولات كأس زايد

المصدر: أوستند- البيان الرياضي

يحتضن مضمار أوستند البلجيكي عصر اليوم، فعاليات الجولة الخامسة لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الثالثة، وخامس جولات مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، والجولة الخامسة لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، الذي ينظم بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

كأس زايد

ويشارك في سباق كأس زايد لمسافة 1800م وإجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية للفئة الثالثة 8 خيول، يتصدرها الجواد «عون» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويسعى «عون» بإشراف انتوني فاتريحانت وبقيادة روبرتو مونتنيجرو، لدخول التاريخ والفوز للمرة الثانية بكأس زايد في موسم واحد، حيث سبق له الفوز بجولة مراكش أبريل الماضي، كما فاز بكأس رئيس الدولة في بلجيكا، ومن أبرز المنافسين على اللقب «لايتنج بولت» للاندجود ووتر، بقيادة ادري دو فريز.

وجاءت أبرز انتصارات «لايتنج بولت» في سباق كأس رئيس الدولة للفئة الأولى بمضمار دونكاستر في المملكة المتحدة، كما ينافس «فيوري» لبيفرلي دوتروم، بقيادة ستيفان برو، و«لايت فييت» لدي دورنبيرج بقيادة ستيف هيلين، و«لو رينال»بقيادة داي دو باروس، و«ريجيم» بإشراف توماس فورسي، و«جامسا» بقيادة فان دو تروست، وميرابيلا بقيادة سارا فيرمش.

مونديال«أم الإمارات»

ويشارك في سباق الجولة الخامسة لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين لمسافة ألف متر، وإجمالي جوائزه المالية 20 ألف دولار، 10 فرسان وفارسات، ويسعى للتأهل إلى نهائيات أبوظبي كل من الفارسة البلجيكية جونيكو بوغارتس على صهوة «داينميت»، والقبرصي بونتليس كارامانوس على صهوة «الزاركا»، والألمانية ايستر ويسماير على صهوة «او ديفاين»، والمجري آدم بينكو على صهوة «ستورم تروبر»، وينافس أيضاً الأيرلندي ستيفان كمنيس على صهوة «السا دو فاوست»، والإيطالي داريو دي توكو على صهوة «كاوكات»، والبولندية جوانا كرزيبوسكا على صهوة «ازاهرا دو برول»، والإسبانية اليخاندرا كوتريز بيزا على صهوة «تاشا»، ويكمل القائمة الفارس الانجليزي بادي بيلي على صهوة «سمان دي أي».

بطولة «البوني»

وبعد النجاح الذي فاق التوقعات في الجولات الأربع لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، أصبح الحدث هدفاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 14 عاماً للفوز والتأهل للنهائيات في أبوظبي، ويشارك في الجولة الخامسة، 9 فرسان وفارسات، يتقدمهم زيم دو لاندشير (12 عاماً) على صهوة «ديندريم»، وسيبي بالكين (14 عاماً) على صهوة «بوليرو»، وسوزانا براندتس (13 عاماً) على صهوة «ابولو»، كما يسعى للقب كل من يانا فان روي (13 عاماً) على صهوة «تريس»، وجيمس فان دير شورين (13 عاماً) على صهوة «تيمي»، وروبن فان دير شورين (11 عاماً) على صهوة «ميني موون».

السويدي: الدعم سر النجاح

أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، أن حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»على دعم المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية يأتي انطلاقاً من حرص سموها على دعم الرياضة النسائية والفرسان المتدربين في رياضة الفروسية.

وقالت: إن الدعم المتواصل هو سر نجاح المهرجان، ومن جانبه، أكد دكتور أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يوليهما سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمهرجان سموه العالمي وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للخيول العربية أكسبه صبغة عالمية وكان له الأثر البارز في إعلاء شأن الخيل العربي وتعزيز حضوره في مختلف المضامير العالمية.