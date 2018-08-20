مهرجان القدرة في إنجلترا يحطم الأرقام القياسية

المصدر: أوستن بارك- علي الظاهري

عبّر فرسان أوروبا والعالم المشاركون في النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، عن سعادتهم وشكرهم إلى «فارس العرب» على دعم رياضة القدرة والتحمل، من خلال إقامة مهرجان سموه في المملكة المتحدة، والذي اشتمل على 17 سباقاً من بينها 5 سباقات دولية مختلفة التصنيف والمسافات.

وأسدل الستار أمس على مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي استمرت فعالياته على مدار 3 أيام في أوستن بارك بإنجلترا بمشاركة بلغت أكثر من 600 فارس وفارسة من 42 دولة وبقيمة جوائز مالية تخطت مليون جنيه استرليني تم رصدها للفائزين، ليواصل المهرجان نجاحاته العالمية بتحطيم الأرقام القياسية.

ختام مميز

وجاء ختام المهرجان مميزاً ومثيراً بإقامة العديد من الفعاليات ومنافسات القدرة المحلية وسباقات الخيول الصغيرة «البوني».

وحصد فرسان الإمارات نصيب الأسد في البطولة الأغلى على مستوى أوروبا بعد احتكارهم المراكز الأولى في السباقات الدولية إلى جانب بطولة الفرق، ليضرب أبناء الوطن أروع الأمثلة في القيم النبيلة والروح الرياضية العالية بعد تبرعهم بجوائز المراكز المتقدمة لصالح الفرسان المشاركين في مختلف منافسات المهرجان، الذي أقيم برعاية طيران الإمارات وشركة مبادلة و«عزيزي للتطوير العقاري» ولونجين للساعات و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستكريت 1» وبتنظيم مؤسسة ميدان والاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة القدرة البريطانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

شكر

وتوجهت الفارسة السلوفاكية فيروز بولبولفا، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهم من خلال إقامة مهرجان القدرة وتذليل جميع الصعوبات من أجل المشاركة، وقالت بولبوفا التي تعمل ممرضة إنها شاركت بجوار شقيقها وابنتها حيث تعتبر رياضة الفروسية متوارثة لديهم في الأسرة.

وأضافت بولبوفا: أنا أعشق سباقات القدرة، ولكن تكلفة المشاركة في بطولات القدرة تعتبر من الصعوبات التي أواجهها شخصياً، إلا أن الوضع مختلف في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، حيث يتم توفير تسهيلات استثنائية من حيث تحمل تكلفة عملية النقل من سلوفاكيا إلى إنجلترا وغيرها من النفقات الأخرى، مضيفة: إنها حرصت على استعارة الخيل الذي شاركت فيه من والدها.

وأشارت بولبوفا إلى أنها حرصت على المشاركة في المهرجان حباً في رياضة القدرة، لا سيما أن الحدث تحتضنه حديقة أوستن بارك التي استضافت مونديال القدرة 2012 حيث شاركت في البطولة والتي توج فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلقب كأس العالم للقدرة.

مشاركة أولى

وأعربت الفارسة البريطانية هايفلي وايتلي عن سعادتها بالمشاركة الأولى في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، وقالت وايتلي «40 عاماً»: إنها شاركت رغم الظروف الصعبة التي تمر بها أسرتها بسبب وفاة والد زوجها، إلا أن حب رياضة القدرة جعلها تضحي ببعض الأشياء وتترك أطفالها الثلاثة مع زوجها.

وتوجهت هايفلي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إقامة المهرجان الذي يوفر لهم فرصة استثنائية للاحتكاك بمختلف مدارس الفروسية العالمية، فضلاً عن الدعم المادي الذي يحظى به الفرسان المشاركون.

نجاح كبير

من جانبه، قال محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، جاء ناجحاً بجميع المقاييس للسنة الثانية على التوالي لا سيما أنه شهد مشاركة أكثر من 600 فارس وفارسة، ما يؤكد أن المهرجان كان بمثابة بطولة عالم مصغرة.

وتوجه العضب بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير اللامحدود لرياضة القدرة والتحمل وإقامة المهرجان العالمي الذي أسعد جميع من حضر وشارك، متوجهاً بالشكر في الوقت نفسه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على المتابعة والدعم والاهتمام.

وأوضح العضب أن الأنظار تتجه بعد إسدال الستار على مهرجان القدرة إلى بطولة العالم لألعاب الفروسية التي ستقام في أميركا الشهر المقبل، مشيراً إلى أن فرسان الإمارات خاضوا تجارب ناجحة خلال الموسم الأوروبي تكللت بالفوز في أقوى السباقات، ما يبشر بالخير في مونديال العالم للقدرة، متمنياً أن يكون اللقب حليف الإمارات.

وتوجه العضب بالشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى الرعاة والداعمين وإلى كل من أسهم في إنجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، مضيفاً: إن برنامج اليوم الأخير من المهرجان كان حافلاً بالسباقات المحلية وسباقات الخيول الصغيرة «البوني» التي أتاحت الفرصة أمام مختلف الأجيال للمشاركة بحضور أفراد أسرهم.

مكانة مرموقة

أكد المدرب عبدالله بن حزيم، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة احتل مكانة مرموقة، واكتسب شهرة كبيرة؛ باعتباره يشتمل على السباقات الأقوى على مستوى أوروبا، مما يدعم رياضة القدرة والتحمّل، حيث تختلف أهداف المشاركة؛ إذ يحرص الكثير على المنافسة في البطولة الأغلى، وتسعى شريحة أخرى إلى إعداد الخيول وتأهيلها، وآخرون هدفهم ممارسة الهواية المفضّلة لديهم.

وشدد بن حزيم على أهمية ودور المهرجان في دوران عجلة النمو في عالم صناعة الخيل وإنعاش سوق البيع والشراء؛ نظراً لاهتمام العديد من الملّاك والمربين من مختلف الدول بالخيول التي تمتلك إمكانيات عالية.

وتطرق بن حزيم إلى المبادرة التي أطلقها فرسان الإمارات عبر تبرعهم بالجوائز المالية لبقية الفرسان المشاركين رغم الفوز بجميع المراكز الأولى، وقال: إن المبادرة تجسد القيم الأصيلة لأبناء الإمارات .

واختتم بن حزيم بقوله: إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة في تطور مستمر.

5 ألقاب تؤكد علو كعب فرسان الإمارات

أثبت فرسان الإمارات المشاركون في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، جدارتهم وعلو كعبهم أمام نخبة الفرسان بعد تتويجهم أبطالاً بـ 5 ألقاب.

وكسب فرسان الإمارات ضربة البداية في اليوم الأول باستحواذهم على المراكز الأولى في أهم سباقين، وهما سباق 120 كلم المخصص للشباب والناشئين وسباق 80 كلم، ليواصلوا حصد الإنجازات في أبرز محطات المهرجان في اليوم الثاني باحتكارهم المراكز الأولى وانتزاع لقب بطولة الفرق لمسافة 120 كلم إلى جانب تتويجهم أبطالاً في فئة الفردي، فضلاً عن انتزاع لقب سباق 160 كلم، ما يؤكد جاهزية فرسان الإمارات للتحدي الأبرز في الاستحقاق العالمي المقبل ضمن مونديال ألعاب الفروسية الذي ستستضيفه مدينة تريون في أميركا.

200

شهدت سباقات اليوم الختامي من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة تنافسوا في التحديات المحلية إلى جانب سباقات الخيول الصغيرة «البوني»، حيث بلغ عدد سباقات اليوم الختامي 12 سباقاً.

واستقطبت المنافسات مختلف الشرائح والأعمار والذين خاضوا منافسات مثيرة شهدت تفاعلاً من مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، مما يؤكد أن المهرجان حقق أهدافه السامية في نشر السعادة وخلق المنافسة بين جميع المشاركين.