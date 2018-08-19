محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان الإمارات في مهرجان القدرة بإنجلترا

المصدر: أوستن بارك - علي الظاهري - تصوير: سيف محمد

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إنجاز فرسان الإمارات في النسخة الثانية من مهرجان محمد بن راشد للقدرة يوم أمس في أوستن بارك بإنجلترا. حضر السباق عدد من المسؤولين والملاك والمهتمين برياضة القدرة والتحمل.

وواصل فرسان الإمارات تألقهم واحتكارهم المراكز الأولى بعد أن توجوا أبطالاً في منافسات اليوم الثاني للمهرجان والذي تضمن سباق الـ 160 كلم المصنف «3 نجمات دولي» وتحدي الـ 120 كلم المصنف «نجمتين دولي» ويشمل فئتي الفردي والفرق، معلنين تفوقهم على نخبة الفرسان في المهرجان الذي يشهد مشاركة أكثر من 600 فارس وفارسة من 42 دولة.

وحققت الإمارات المركز الأول على مستوى بطولة الفرق لمسافة 120 كلم بمعدل 15.14.30 ساعة، واحتل الوصافة فريق إسبانيا بمعدل 17.10.11 ساعة، فيما حصل الفريق الفرنسي على المركز الثالث بمعدل 18.19.51 ساعة.

وتوج الفارس عبدالله غانم المري بطلاً في سباق الـ 160 كلم ممتطياً صهوة الفرس «سيكوينتي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 7.01.53 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد «سيام دى بارذس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 7.09.20 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد عايدة ممتطياً صهوة الفرس «تونكي دو بو ماتيلدا» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 7.13.47 ساعات.

وحلق الفارس شاهين المزروعي بلقب سباق 120 كلم فئة الفردي ممتطياً صهوة الفرس «كاستليبر تازاني» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.41.29 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سالم العويسي على صهوة الفرس «كيسهان دا اليس» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.41.31 ساعات، وحل ثالثاً الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «اي اس ارابي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.41.32 ساعات، وجاء في المركز الرابع الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «عفريت» لإسطبلات إم 7 مسجلاً زمناً قدره 4.54.01 ساعات، بينما احتل المركز الخامس الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «الغالي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.57.05 ساعات.

ويختتم المهرجان فعالياته اليوم بإقامة مجموعة من السباقات المحلية إلى جانب سباقات الخيول الصغيرة «البوني». وكان فرسان الإمارات قد أعلنوا عن تبرعهم بجوائز الفوز في المراكز المتقدمة التي حققوها لصالح بقية الفرسان المشاركين تجسيداً لمعنى الروح الرياضية والقيم النبيلة من أجل تخفيف الأعباء المالية على المتسابقين القادمين من إنجلترا ومختلف أنحاء أوروبا.

ويشهد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة بنسخته الحالية، مشاركة عالمية من نخبة فرسان الإمارات والمملكة المتحدة وأوروبا تنافسوا على جوائز مالية تتجاوز قيمتها مليون جنيه استرليني تعتبر الأعلى على مستوى أوروبا، حيث يقام الحدث برعاية طيران الإمارات وشركة مبادلة و«عزيزي للتطوير العقاري» ولونجين للساعات و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستكريت 1» وبتنظيم مؤسسة ميدان والاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة القدرة البريطانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

مراحل السباق

تصدر الفارس سالم العويسي المرحلة الأولى في سباق 120 كلم، وبلغت مسافة هذه المرحلة 40 كلم «الأعلام الحمراء»، ممتطياً صهوة الفرس «كيسهان دا آيلس» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.35.55 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس سعيد الخياري ممتطياً صهوة الجواد «ايه اس أرابي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.36.04 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم ممتطياً صهوة الجواد «الغالي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.36.06 ساعة. وتمسك الفارس سالم العويسي بالصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 40 كلم «الأعلام الزرقاء» مسجلاً زمناً قدره 3.11.20 ساعات.

تلاه في المركز الثاني الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، مسجلاً زمناً قدره 3.11.26 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس شاهين المزروعي على صهوة الفرس «كاستليبر تازاني» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 3.11.43 ساعات. وواصل الفارس سالم العويسي تزعمه في المرحلة الثالثة لمسافة 22 كلم «الأعلام البرتقالية»، مسجلاً زمناً قدره 4.01.13 ساعات، وحل ثانياً الفارس شاهين المزروعي مسجلاً زمناً قدره 4.01.43 ساعات، فيما احتل المركز الثالث الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم مسجلاً زمناً قدره 4.02.22 ساعات.

سباق الـ 160 كلم

وفي سباق 160 كلم، تصدر الفارس عبدالله غانم المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «الأعلام الحمراء»، ممتطياً صهوة «سيكوينتي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.54.35 ساعة، وقفز الفارس سعيد المعمري إلى صدارة المرحلة الثانية بدلاً من العاشر والبالغة مسافتها 38 كلم «الأعلام الزرقاء»، ممتطياً صهوة الجواد «يولكينو ديس ميرايلس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 3.34.58 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس سيف المزروعي ممتطياً صهوة الجواد «سيام دى براذرس» لإسطبلات إم.آر.إم مسجلاً زمناً قدره 3.35.04 ساعات. وانتزع الفارس عبدالله غانم المري صدارة المرحلة الرابعة لمسافة 22 كلم «الأعلام البرتقالية، مسجلاً زمناً قدره 6.17.47 ساعات.

محمد السبوسي: إسطبلات «إم 7» كسبت أسماء جديدة

أكد المدرب محمد السبوسي أن إسطبلات «إم 7» تتطلع إلى المركز الأول دائماً، ويعتبر الفائز بالمركز الثاني خاسراً، لا سيما في هذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وهو اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب».

وأشار السبوسي إلى أن إسطبلات «إم 7» كسبت أسماء جديدة من الخيول على الرغم من خسارة المراكز الأولى في بعض السباقات، حيث ستكون الخيول الجديدة إضافة قوية في موسم السباقات المحلي في الدولة، إضافة إلى الموسم الخارجي في السباقات الأوروبية.

وأشاد السبوسي بالنتائج التي حققتها إسطبلات «إم 7» في الموسم الأوروبي لهذا العام الذي يعتبر من أفضل السنوات لإسطبلات «إم 7»، نظراً إلى الأسماء الجديدة التي انضمت إلى إسطبلات «إم 7».

وأبدى السبوسي تفاؤله حيال مشاركة فرسان الإمارات في بطولة العالم لألعاب الفروسية في أميركا الشهر المقبل، وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيختار أسماء الخيول المشاركة من إسطبلات «إم 7»، وإسطبلات «إم.آر.إم»، وإسطبلات «إف 3»، مؤكداً أن الجميع سيعمل كفريق عمل واحد من أجل تحقيق اللقب العالمي وتشريف الوطن.

شاهين المزروعي: مستقبل مشرق ينتظر «كاستليبر تازاني»

أعرب الفارس شاهين المزروعي، بطل سباق الـ120 كلم، عن سعادته بالفوز باللقب، مشيداً بمستوى الأداء المميز الذي قدّمته الفرس «كاستليبر تازاني»، مشيراً إلى أن مستقبلاً مشرقاً ينتظر البطلة، لا سيما أنها تمتلك سجلاً حافلاً بالنتائج المشرفة في الفترة الماضية.

وتوجّه المزروعي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم اللامحدود، مما قاد فرسان الإمارات إلى تحقيق الإنجازات العالمية، مؤكداً أن حضور سموهما مد الفرسان بدافع معنوي من أجل الفوز واعتلاء منصات التتويج.

وكشف المزروعي أن أصعب مراحل السباق كانت المرحلة الأخيرة، حيث شهدت هذه المرحلة ارتفاع معدلات السرعة بين الفرسان المشاركين، فضلاً عن مسار السباق المتعرج، مشيداً بأداء جميع فرسان الإمارات الذي ترجمه اعتلاء منصات التتويج واحتكار الألقاب في المراكز الأولى على مستوى جميع السباقات.

تتويج

اللجنة المنظمة تكرم الأبطال

بعد نهاية سباقات اليوم الأول، قامت اللجنة المنظمة بتكريم الفائزين في سباق الـ120 كلم لفئتي الفردي والفرق، إضافة إلى سباق الـ160 كلم، وتسلم الأبطال كؤوس الفوز بحضور جمهور غفير من عشاق سباقات القدرة الأوروبية والإنجليزية.

برنامج

فعاليات ترفيهية للعائلات

أقيمت على هامش مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، فعاليات عائلية وترفيهية استقطبت العديد من العائلات الذين حرصوا على الحضور من بريطانيا ومن مختلف أنحاء دول أوروبا. ونالت الفعاليات إعجاب الجمهور الذين قضوا أوقاتاً ممتعة بصحبة أفراد أسرهم، لاسيما عروض ترويض الخيول الباهرة التي خطفت الأضواء.

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بلغ عدد الانسحابات في سباقي اليوم الثاني من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، نحو 66 حالة انسحاب من الخيول المشاركة، بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي الذي يعقب كل مرحلة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب أو العرج، أو بناءً على رغبة الفارس نفسه في عدم استكمال السباق رأفة بالخيل، وانسحب 14 فارساً من سباق 160 كلم بينما شهد سباق 120 كلم 52 حالة انسحاب.