مضمار شيلمسفورد يحتضن كأس الوثبة اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يحتضن مضمار مدينة شيلمسفورد في مدينة الضباب لندن عاصمة المملكة المتحدة، عصر اليوم الأحد، 7 سباقات للخيول العربية الأصيلة، يتصدرها الشوط الرئيس على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي يقام تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

دعم الملاك

ويأتي تنظيم سباقات الوثبة ستاليونز حسب استراتيجية المهرجان، التي تهدف إلى دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم، والتي وجدت قبولاً كبيراً من مجتمع الخيل.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 5000 جنيه استرليني للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (تكافؤ)، تصنيف 41-65 بمشاركة 9 خيول.

الخيول المشاركة

ويتصدر القائمة الجواد «باسفيك عذبة» لجريك كستر، وبإشراف نفس المالك وبقيادة كيران جونز، و«يور ماي ستار» لويتلي ميدوس اريبيان ريسنج ستد، وبإشراف انتوني هولدزوورث، وبقيادة الفارسة ثوماسينا آي. وينافس في السباق «فنديتا» لالموست اول بارتنرشيب، وبإشراف أي نيوي، وبقيادة جيمس هاردر، و«بوبس ستار» لميدواي اريبيان وبإشراف انتوني هولدزوورث، وبقيادة الفارسة سيرسنا بروث.

وتضمن القائمة «كاي كلير» لدي توماس وبقيادة سيمون وولكر، و«فاتنة» ليوسيل ميهميت وبول بيرد، وبقيادة المالك والمدرب في نفس الوقت، و«نوبل اثليت» لدي توماس وبقيادة شارلي جوردان، ويكمل القائمة سيراه غريس بقيادة الفارسة ليلي ماكنزي.

وقال مدير العمليات منظمة سباقات الخيول العربية في بريطانية ويلي ماكفرلاند، إن المنظمة ممتنة للغاية لاستمرار دعم مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول لسباقات الوثبة ستاليونز، ونحن نتطلع إلى يوم عظيم في شيلسمفورد. وأكد ماكفرلاند أن وجود متسابقين بهذا الكم والمستوي، يشكل الكثير من اللحظات المثيرة في خط النهاية.