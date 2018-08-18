كأس الوثبة ستاليونز في إسبانيا اليوم

المصدر: مدريد ـ البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يقام عصر اليوم بمضمار سان سيباستيان الإسباني، سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

وتقام سباقات الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 10,200 يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويشارك في السباق 10 خيول أبرزها «داهيا» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف أي كليمنت وبقيادة جي جروسين، الذي ينطلق من البوابة الثامنة، وحل ثامناً في مشاركته الوحيدة.

ويطمح «داهيا» المنحدر من نسل «منجز» والفرس «سيما» إلى اقتناص اللقب وإضافته إلى انتصارات خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل هذا الموسم.

ومن المنافسين على اللقب «شامب اساك» بإشراف دي غوليمين وبقيادة ألكساندر جافلان وينطلق من البوابة (7)، و«أمير الشام» بإشراف توماس فورسي وبقيادة اف غارنر (4)، و«جرافة» بقيادة جي بون (3).

وينافس أيضاً «بيلزام» بإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة أي ويرل (1)، و«ماليشا الموري» بإشراف فاتريجانت وبقيادة كارلوس مونتنيجرو (5)، و«مايسشوان دو بيبول» بإشراف اليزابيث بيرنارد، وبقيادة في جناسيك (10).

وهناك «بوبي دو لوب» بإشراف أنطوني فاتريجانت وبقيادة جان بابتست هاميل (9)، و«شمار» للخيالة السلطانية العمانية بقيادة بي فابيوس (2)، و«فيد دو فيالتيه» بقيادة آر سوسا، وينطلق من البوابة (6).

الدعم والرعاية

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني.

وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.

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تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث أضيفت هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي، والعين.