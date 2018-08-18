فرسان الإمارات أبطال مهرجان محمد بن راشد بإنجلترا

المصدر: أوستن بارك - علي الظاهري

هيمن فرسان الإمارات على ألقاب سباقات اليوم الأول من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي انطلق يوم أمس في أوستن بارك بإنجلترا ويختتم فعالياته غداً.

وتوج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم ممتطياً صهوة الفرس «فينيس ديس أورميكس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.53.44 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس شاهين يحيى المزروعي ممتطياً صهوة الجواد «زولو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.56.50 ساعات.

وجاء في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «بريزيوسودي ماتا» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.09.26 ساعات، تلاه في المركز الرابع الفارس عيسى العويسي على صهوة الجواد «فويوي دي فايرلوس» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.14.07 ساعات.

وحلق الفارس خلف الغيث بلقب سباق الـ80 كلم المصنف «نجمتين» دولي، ممتطياً صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.59.38 ساعة، واحتلت المركز الثاني الفارسة الفرنسية أليسي فيبر، ممتطية صهوة الجواد «بيلي دى ميلاي» لإسطبلات البراري مسجلة زمناً قدره 3.05.15 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس غانم العويسي ممتطياً صهوة الجواد «سيناتوري»، مسجلاً زمناً قدره 3.06.37 ساعات.

روح رياضية

وضرب فرسان الإمارات أروع الأمثلة والقيم الأصيلة من خلال إطلاق مبادرة إنسانية تتمثل في تبرعهم بالجوائز المالية لصالح بقية المشاركين في منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، بنسخته الثانية في المملكة المتحدة.

وأكد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريح نيابة عن فرسان الإمارات، أن المبادرة التي أطلقها فرسان الوطن تترجم حقيقة مفادها أن رياضة القدرة تجمعهم كأسرة واحدة، حيث تعكس هذه الخطوة القيم النبيلة لأبناء الإمارات وتسهم في دعم رياضة الفروسية والتحمل ونشرها في جميع أنحاء العالم.

مشدداً على أهمية المشاركة في هذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع وهو اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب» والأب الروحي لرياضة القدرة.

إشادة بالمبادرة

من جانبه، أشاد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بمبادرة فرسان الإمارات المشاركين في المهرجان، عبر تبرّعهم بجوائز السباق التي حصلوا عليها من خلال الفوز بالمراكز المتقدمة، إلى بقية الفرسان المشاركين من المملكة المتحدة ومختلف دول أوروبا في هذا الحدث الكبير، حيث تحمل هذه الخطوة دلالات عميقة وتترجم معنى الروح الرياضية.

مشيراً إلى أن فرسان الإمارات بادروا بهذه الخطوة للتخفيف من الأعباء المالية للفرسان المشاركين جراء الإقامة وعملية نقل الخيول وغيرها من النفقات الأخرى. يُذكر أن 58 فارساً شاركوا من دولة الإمارات في البطولة ضمن مختلف المنافسات التي تضمنها مهرجان القدرة على مدار 3 أيام .

بدوره، أعرب نك بروك المدير التنفيذي للبطولة، عن سعادته بإعلان فرسان الإمارات عن هذه المبادرة الرائعة، متوجهاً بالشكر لأبناء الإمارات على المبادرة التي تعكس القيم النبيلة لفرسان الدولة. وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم الكشف عن آلية توزيع الجوائز لاحقاً لتشمل جميع المشاركين في المهرجان.

ويشهد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة بنسخته الحالية مشاركة أكثر من 600 فارسة وفارسة من مختلف أنحاء دول العالم يتنافسون على جوائز مالية تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني وهي الأعلى على مستوى أوروبا، حيث يقام الحدث برعاية طيران الإمارات وشركة مبادلة و«عزيزي للتطوير العقاري» ولونجين للساعات و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستكريت 1» وبتنظيم مؤسسة ميدان والاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة القدرة البريطانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

سيطرة إماراتية

وبالعودة إلى مجريات المنافسة، سيطر فرسان الإمارات على صدارة أبرز السباقات وهي سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم وتحدي الـ80 كلم، حيث تصدر المرحلة الأولى من منافسات الشباب والناشئين لمسافة 40 كلم «الأعلام الحمراء»، الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة الجواد «بروكليج كوينكي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.43.44 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس شاهين المزروعي على صهوة الجواد «زولو» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.43.54 ساعة.

وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي ممتطياً صهوة الفرس «فينيس دي أورميكس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 1.44.00 ساعة. وواصل الفارس شاهين المزروعي تألقه بعد تصدر المرحلة الثانية لمسافة 38 كلم «اللون الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.21.03 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سهيل الغيلاني ممتطياً صهوة «بريزيوس دي ماتا اي بادرو» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمنا قدره 3.21.16 ساعات.

تحدي الـ80 كم

وفي تحدي الـ80 كلم، تصدر الفارس خلف الغيث المرحلة الأولى لمسافة 38 كلم «الأعلام الزرقاء»، ممتطياً صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.29.49 ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية أليسي فيبر، ممتطية صهوة الجواد «بيلي دى ميلاي» لإسطبلات البراري، تلاها في المركز الثالث الفارس غانم العويسي ممتطياً صهوة الجواد «سيناتوري»، مسجلاً زمناً قدره 1.34.09 ساعة.

وواصل الفارس خلف الغيث تزعمه في المرحلة الثانية لمسافة 22 كلم «اللون البرتقالي»، مسجلاً زمناً قدره 2.20.05 ساعات، وتقدم إلى المركز الثاني الفارس غانم العويسي مسجلاً زمناً قدره 2.23.53 ساعات بعد أن حل ثالثاً في المرحلة.

المهرجان يصل إلى أهم محطاته اليوم

يصل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة إلى أهم محطاته اليوم، حيث ستقام سباقات القدرة والتحمل الدولية من فئة الفردي والفرق صباح اليوم والتي تضم منافسات الـ160 كلم من تصنيف «3 نجمات» وتحدي 120 كلم المصنف «نجمتين». وستكون انطلاقة السباق الأول عند الساعة 6:45 دقيقة صباحاً بتوقيت لندن 9:45 بتوقيت الإمارات، فيما ستكون انطلاقة السباق الثاني في السابعة والنصف صباحاً.

ويتضمن سباق الـ160 كلم 5 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «الأعلام الحمراء» والمرحلة الثانية لمسافة 40 كلم «الأعلام الوردية» والمرحلة الثالثة لمسافة 38 كلم «الأعلام الزرقاء» والمرحلة الرابعة لمسافة 22 كلم «الأعلام البرتقالية»، ثم المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

فيما ينقسم سباق الـ120 كلم إلى 4 مراحل وهي: المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «الأعلام الحمراء» والمرحلة الثانية لمسافة 38 كلم «الأعلام الزرقاء» والمرحلة الثالثة لمسافة 22 كلم «الأعلام البرتقالية»، وتختتم المنافسات في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل في سباق الـ160 كلم، 7 سنوات فما فوق والحد الأدنى للسرعة 14 كيلومتراً في الساعة، وأن لا يقل وزن الفارس عن 75 كلم، فيما اشترطت اللجنة أن لا يقل عمر الخيل عن 8 سنوات في منافسات الـ160 كلم وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 12 كيلومتراً في الساعة، على لا يزيد معدل ضربات القلب على 64 نبضة في الدقيقة في جميع السباقات.

غانم العويسي: أجواء مثالية

أكد الفارس غانم العويسي، صاحب المركز الثالث في سباق الـ80 كلم، أن الأجواء كانت مثالية خلال منافسات السباق ما انعكس إيجاباً على خلوِّ مراحل السباق من أي صعوبات، مهنئاً إسطبلات إف 3 على الإنجاز. وأضاف العويسي أن المشاركة تعتبر الأولى للجواد «سيناتوري» الذي لا يملك الخبرة، إلا أن المؤشرات والإمكانيات التي يملكها الحصان تبشر بالخير في الموسم المحلي المقبل.

وتوجَّه العويسي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إقامة هذا المهرجان الكبير الذي جمع الناس من بريطانيا كل أنحاء أوروبا، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على المتابعة، مشيراً إلى أن دعم أصحاب السمو الشيوخ هو سر إنجازات فرسان الإمارات عالمياً.

80

ظفرت الفارسة الفرنسية أكسانا غوفندين بالمركز الأول في سباق الشباب والناشئين لمسافة 80 كلم، ممتطية صهوة الجواد «ألميار ديس ايميز»، مسجلة زمناً قدره 3:45.11 ساعات، واحتلت المركز الثاني الفارسة صوفيا مورهاوس ممتطية صهوة الجواد «كريستال ويسام» مسجلة زمناً قدره 3.46.17 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة أوراني توماسيلا على صهوة الجواد «بلوك فالكو» لإسطبلات البراري، مسجلة زمناً قدره 3.50.09 ساعات.

تقدير

علي الصابري: الحدث مصدر سعادة في أوروبا

أكد المدرب علي سلمان الصابري، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة هو مصدر سعادة لمجتمع الفروسية في إنجلترا وأوروبا، سواء من فرسان أو مُلاك أو مدربين وغيرهم، وقال إن المهرجان يمثل أكبر دعم لصناعة الخيل، لا سيما أنه يضم سلسلة سباقات دولية، إضافة إلى المنافسات المحلية والتأهيلية وسباق الخيول الصغير «البوني» في ختام الحدث غداً.

وأشار الصابري إلى أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة يواصل حضوره العالمي المميز بعد النجاح الأخير في الجولة الماضية التي أقيمت في منطقة بيزا بإيطاليا.

لافتاً إلى أن المشاركة القياسية التي تشهدها جولات المهرجان في إنجلترا وإيطاليا، تعكس الدعم الكبير الذي تحظى بها رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، متوجهاً بالشكر إلى سموهما للرعاية اللامحدودة.

وأبدى الصابري رضاه حيال النتائج التي حققتها إسطبلات البراري، ما قادها لإعتلاء منصات التتويج في الفترة الماضية.

سعادة

خلف الغيث: فخور باللقب الأول

أعرب الفارس خلف الغيث عن سعادته بانتزاع المركز الأول في سباق الـ80 كلم، وقال إن الفوز باللقب هو الأول في الموسم الأوروبي الحالي، حيث كان الصعود الأخير لمنصّة التتويج منذ نحو عامين في الحدث نفسه وحلّ ثانياً آنذاك.

وقال الغيث إن الإنجاز تحقق بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ما ترجمه فرسان الإمارات باعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية، مُهدياً اللقب إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات.

وتطرق الغيث إلى الفرس «مزيونة» بطلة تحدي الـ80 كلم، وقال إن الفرس خاضت اختبارها السابق في البطولة التحضيرية لمونديال ألعاب الفروسية التي أقيمت في أميركا في الفترة الماضية ولم يحالفها الحظ.