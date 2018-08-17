فرسان الامارات يتبرعون بجوائز الفوز في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: اوستن بارك-علي الظاهري

هيمن فرسان الإمارات على ألقاب سباقات اليوم الأول من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي انطلق يوم أمس في اوستن بارك بانجلترا ويختتم فعالياته غداً. وتوج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم ممتطياً صهوة الفرس "فينيس ديس أورميكس" لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.53.44 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس شاهين يحيى المزروعي ممتطياً صهوة الجواد "زولو" لإٍسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.56.50 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني على صهوة "بريزيوسودي ماتا" لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.09.26 ساعات، تلاه في المركز الرابع الفارس عيسى العويسي على صهوة الجواد "فويوي دي فايرلوس" لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.14.07 ساعات.

وحلق الفارس خلف الغيث بلقب سباق الـ 80 كلم المصنف "نجمتين" دولي، ممتطياً صهوة الفرس "مزيونة" لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.59.38 ساعات، واحتلت المركز الثاني الفارسة الفرنسية أليسي فيبر، ممتطية صهوة الجواد "بيلي دى ميلاي" لإسطبلات البراري مسجلة زمناً قدره 3.05.15 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس غانم العويسي ممتطياً صهوة الجواد "سيناتوري"، مسجلاً زمناً قدره مسجلاً زمناً قدره 3.06.37 ساعات.

روح رياضية

وضرب فرسان الإمارات أروع الأمثلة والقيم الأصيلة من خلال إطلاق مبادرة إنسانية تتمثل في تبرعهم بالجوائز المالية لصالح بقية المشاركين في منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، بنسخته الثانية في المملكة المتحدة.

وأكد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريح نيابة عن فرسان الإمارات، أن المبادرة التي أطلقها فرسان الوطن تترجم حقيقة مفادها أن رياضة القدرة تجمعهم كأسرة واحدة، حيث تعكس هذه الخطوة القيم النبيلة لأبناء الإمارات وتساهم في دعم رياضة الفروسية والتحمل ونشرها في جميع أنحاء العالم، مشدداً على أهمية المشاركة في هذا المهرجان الكبير الذي يحمل إسماً غالياً على قلوب الجميع وهو اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "فارس العرب" والأب الروحي لرياضة القدرة.