إنجاز جديد لـ«جودلفين» في فرنسا

المصدر: باريس ـ البيان الرياضي

سجل «تاليسمانيك» لـ«جودلفين» فوزاً مثيراً بسباق ج3 «بري غونتو بيرون» الذي جرى على مسافة 10 فيرلونغ عشبي بمضمار دوفيل في فرنسا، أول من أمس، وهي أول مشاركة له منذ نهاية مارس الماضي.

واستقر هذا الجواد الذي يدربه أندريه فابر ويبلغ الخامسة من عمره، رابعاً بقيادة الفارس مايكل برزلونا، فيما انبرى «صبواي دانسر» وقاد المنافسة مبكراً.

الزمن الرسمي للفوز بالسباق بلغ 2.09.72 دقيقة. هذا الظهور يعد الأول للجواد «تاليسمانيك» هذا الموسم منذ حلوله تاسعاً بسباق ج1 كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات على مسافة 10 فيرلونغ رملي بمضمار ميدان يوم 31 مارس. كما فاز في 2017 بسباق ج1 بريدرس كب تيرف على مسافة 12 فيرلونغ في ديل مار، الولايات المتحدة الأميركية، في نوفمبر.