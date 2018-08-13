«بست سوليشن» لجودلفين يخطف الأضواء في ألمانيا

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

خطف «بست سوليشن» لجودلفين الأضواء، يوم أمس، بمضمار هو برجارتن في برلين الألمانية، حيث انتزع لقب سباق «لونجينز جروسر بريس فون برلين» لمسافة الميل ونصف الميل «2400 متر» للفئة الأولى بقيادة الفارس بات كوسجريف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بفارق ربع الطول عن «ساوند شيك» بقيادة أندرياس ستارك، فيما جاء «يوم زين» لمالكه جابر عبدالله في المركز الثالث بقيادة أدوارد بدروزا.

وتبلغ قيمة جائزة السباق 175 ألف يورو. شارك في السباق 7 خيول. وعقب الفوز تسلَّم المدرب العالمي سعيد بن سرور جائزة الفوز، في حين عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات خلال مراسم تسليم الجوائز.