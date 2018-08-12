فريق الفتيات يتوّج بلقب «شرجاركب» برعاية السوق الحرة - دبي

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

برعاية السوق الحرة - دبي، توّج فريق الفتيات بلقب بطولة كأس شرجاركب بقيادة الفارسة هايلي تيرنر، والتي حصلت على جائزة السرج الفضي بعد تألقها في السباق الذي شاركت فيه فرق بريطانيا، إيرلندا، أوروبا وذا ريست أوف وورلد. إضافة لفريق الفتيات والذي حصل على النقاط الأكبر ليتوج بطلاً لهذا العام.

نال «تس مارفيلوس» بقيادة هولي دويل وإشراف كلايف كوكس لقب سباق «دبي ديوتي فري شرجاركب داش هانديكاب»، لمسافة 1000 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.00 دقيقة . وظفر «كليونتي» بلقب سباق «دبي ديوتي فري شرجاركب ستاير» لمسافة الميلين 3200 متر بقيادة الفارس بيرانديرس جرابيرج وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، مسجلاً زمناً قدره 3.29.21 دقائق، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ستارز أوفر ذا سي» .نال «جينتكس» لقب «ديوتي فري شرجاركب شلانج» لمسافة الميل ونصف الميل بقيادة الفارس أندراس ستارك ، مسجلاً زمناً قدره 2.32.12 دقيقة، بفارق 12 طولاً عن «توين ستار» ..

وتوج «فيا سرينديبتي» بقيادة هايلي تيرنر بلقب «دبي ديوتي فري شرجاركب للميل» ، مسجلاً زمناً قدره 1.43.76 دقيقة، بفارق نصف طول عن «شادي ماكوي»

وحقق «بيركشاير بلو» الفوز بلقب سباق «دبي ديوتي فري شرجاركب كلاسيك» لمسافة الميل ونصف الميل، وذلك بقيادة الفارس جواد موريرا مسجلاً زمناً قدره 2.33.04 دقيقة . ظفر «جرين باور» بقيادة جواو موريرا بلقب الشوط السادس والأخير «دبي ديوتي فري شرجاركب سبرينت» لمسافة 1200 متر «هانديكاب» بإشراف المدرب جون جالنجار، مسجلاً زمناً قدره 1.14.15 دقيقة .