«مراسم» يحلّق بلقب الوثبة ستاليونز في داكس

المصدر: باريس ـ البيان الرياضي

توج المهر «مراسم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم أول من أمس بمضمار داكس الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

صراع

اجتمع للسباق البالغ جائزته 16 ألف يورو، 12 خيلاً عربياً في سن ثلاث سنوات فقط، وجاء السباق سجالاً بين المتنافسين الخمسة الأوائل، وحافلاً بالتحدي والإثارة، حتى الأمتار الأخيرة. ولم تعرف هوية الفائز بعد الصراع الشرس الذي شهده السباق على المضمار العشبي، ولكن في نهاية الأمر توج «مراسم» جهوده بالفوز بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا. وجاء فوز «مراسم» المنحدر من نسل «أكيم دو اوكور» والفرس «تشريفات»، بفارق نصف طول عن «ظافر» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف دي غوليمين، وبقيادة جبرائيل بون.

خبرة

الجدير بالذكر أن «مراسم» البالغ من العمر ثلاث سنوات، هو الأخ غير الشقيق للجواد البطل «مراقب» من الأم «تشريفات»، وهذا ثالث سباق له فقط، حيث حل قبلها خامساً وسادساً، ولكن اليوم كان أكثر حيوية بعد اكتساب الخبرة.

وسجل «مراسم» زمناً وقدره 2:26:30 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق عنق «كنان» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب دي غوليمين، وبقيادة الفارس الكساندر جافلان. وحل رابعاً بفارق عنق «زيفا دو كونورز» لجان بيير ساريت، بقيادة مكسيم فولون، فيما حل خامساً بفارق عنق عن الرابع «اونوارد» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وبقيادة جان بابتست هاميل.

منافسة

ويشهد مضمار أوريلاك عصر اليوم فعاليات سباق بري دانباك لمسافة 2000 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق بجائزة مالية قدرها 9,000 يورو. ويمثل خيول الإمارات في السباق الذي تشارك فيه 8 خيول، المهرة «ملمس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة كليمنت كاديل، وينحدر من نسل «نو ريسك الموري» والفرس «قصور».