كأس شرجار للخيول تنطلق في مضمار أسكوت اليوم

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

برعاية السوق الحرة بدبي، تنطلق عصر اليوم بمضمار أسكوت العريق بانجلترا سباقات كأس شرجار للخيول ويتضمن 6 أشواط تعد من أبرز منافسات فرق الفرسان في العالم.

ويشارك في السباق الفريد من نوعه في انجلترا أفضل الفرسان الدوليين، يتوزعون على أربعة فرق: بريطانيا، ايرلندا وأوروبا وذا ريست أوف وورلد، إضافة إلى فريق الفتيات. ويطمح كل فريق إلى حصد العدد الأكبر من النقاط للحدث للظفر بالكأس فيما يحصل الفارس صاحب الرصيد الأكبر من النقاط على جائزة السرج الفضي لتشمل المنافسة إضافة إلى الفرق أعضاء الفريق الواحد.

سعادة

وصرح كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نحن سعداء بمساهمة سوق دبي الحرة في التطور المستمر لسباقات كأس شرجار والتي تعد اليوم من أشهر الأحداث على جدول السباقات البريطانية وتتميز بصيغتها التي تقدم لنا دوماً منافسات ممتعة وعروضاً مثيرة لكوكبة من أشهر الفرسان في العالم فضلاً عن أجوائها الرائعة.

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي دبي ديوتي فري شرجار كب داش هانديكاب لمسافة 1000 متر بمشاركة 12 خيلاً يتصدرها «سير روبرت شيفال» بقيادة يوتاكا تاكي وإشراف روبرت كويل وأبرز المنافسين على اللقب «إنكور ديور» بقيادة اندراش استارك وإشراف روبرت كويل، «ايفرغيت» بقيادة آدام كيربي وإشراف روبرت كويل.

شرجار كب ستاير

يتنافس 12 خيلاً في الشوط الثاني «دي دويتي فري شرجار كب ستاير» ومسافته ميلان «3200 متر» ويتصدره جول بوكس جيفي بقيادة أدام كيربي وإشراف انطوني هوفي بول.

ويمثل الإمارات في الشوط «منجم» لمحمد جابر عبدالله بقيادة كوري براون وإشراف ايد دنلوب، ومن أبرز المنافسين على اللقب «لورد جورج» بقيادة فران فيري وإشراف جيمس فانشاو، «سولجر ان اكشن» بقيادة اندراش ستارك وإشراف مارك جونستون، «هاسل» بقيادة يوتاكا تاكي وإشراف دكتور ريتشارد نيولاند، «كلونتي» بقيادة بير اند يرس غرابيرج وإشراف اندرو بالدينغ، «بيرون فلاير» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف ايان وليامز.

شرجار كب شالانج

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «دبي ديوتي فري شرجار كب شالانج» لمسافة الميل ونصف الميل، صراعاً شرساً بين 12 خيلاً يتصدرها «ايدي ستون روك» بقيادة باث كوسجريف وإشراف جون بست.

ويمثل الإمارات في الشوط «مجيد» لخليفة دسمال بقيادة يوثاكا تاكي وإشراف ديفيد سمكوك و«وست كوست فلاير» لعلي سعيد بالحب بقيادة جيرالد موسى وإشراف ديفيد سمكوك.

شرجار كب مايل

ينتظر أن يشهد شوط «شرجار كب مايل» والمخصص للخيول عمر 4 سنوات، صراعاً ساخناً بين 12 خيلاً قوياً. ويمثل الإمارات في الشوط «أكروس دبي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة فران بيري وإشراف وليام هاجس.

وأبرز المنافسين على اللقب «فيا سيرينديبتي» لهابي فالي ريسينغ بقيادة هايلي تيرنر وإشراف ستيوارت وليامز، «فاير بريجيد» بقيادة جيرالد موسى وإشراف مايكل بيل، «بويتس سوسيتي» بقيادة باث كوسجريف وإشراف مارك جونستون، «ميثيكال مادنس» بقيادة اندراس ستارك وإشراف ديفيد أوميرا.

شرجار كب كلاسيك

يعتبر «كورللي» من أبرز المرشحين للقب شوط «شرجار كب كلاسيك» لمسافة الميل ونصف الميل للخيول عمر 3 سنوات بمشاركة 11 خيلاً وذلك بإشراف المدرب جون غوسدن ويقاسمه الترشيح «غوسيب كولم» للدكتور مروان كوكاش بقيادة أندراش ستارك .ومن أقوى المنافسين على اللقب «تكنولوجيكال» لعبدالله المنصور بقيادة هايلي تيرنر.

و«باجان غولد» بقيادة جوزفين غوردون وإشراف ستوارت وليامز، «جزيل» لعبداللطيف العبد الرزاق بقيادة بير اندري غرابيرج وإشراف ميك شانون، «باي شور فريواي» بقيادة جيرالد موسى وإشراف مارك جونستون، «بيركشاير بلو» بقيادة جواو موريرا .

شوط الختام

يعتبر الشوط السادس «دبي ديوتي فري شرجار كب سبرينت» لمسافة 1200 متر بمثابة مسك ختام للسباق ويتنافس خلاله 11 خيلاً يتصدرها «سنازي جازي» بقيادة كوري براون وإشراف كوكس.

وأبرز المرشحين للقب «جورج أوف هارتس» بقيادة بير أنديرس غرابيرج وإشراف ريتشارد هيوز، «راوند هاي بارك» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف ينيجيل تينكلر»، «هيلفيتان» بقيادة آدام كيربي وإشراف ميك شانون، «سنازي جازي» بقيادة كوري براون .