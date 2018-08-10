كأس الوثبة ستاليونز بمضمار داكس اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يستضيف مضمار داكس الفرنسي على الأرضية العشبية عصر اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولد المغفور له الوالد المؤسس، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة). ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

الخيول المشاركة

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويخوض التحدي في السباق 13 خيلاً لم يسبق لها الفوز، أبرزها «مراسم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا. وخاض «مراسم» المنحدر من نسل «اكيم دو دوكور» والفرس «تشريفات» سباقين حل خلالهما في المركزين السادس والخامس على التوالي.

ويمثل خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، المهر «أونوارد» بإشراف دي موريسون، وبقيادة جان بابتست هاميل، وخاض ابن «منجز» والفرس «سمارة» ثلاثة سباقات حقق خلالها المركز الثالث مرتين.

مشاركة «أوكسجين»

ويمثل خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أيضاً المهر «أوكسجين» بإشراف جي بي ديرو، وبقيادة هوغو جورناك، وحل ابن «منجز» في المركز الخامس في مشاركته الوحيدة. ويمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهر «كنان» بإشراف دي غوليمين وبقيادة الكساندر جافلان.

وخاض ابن الفحل «سراب» والفرس «شمايل» سباقين حل خلالهما في المركز الثاني، وفي آخر مشاركة حل في المركز الرابع في سباق الفئة الثالثة.

الممثل الثاني لخيول ياس هو المهر «ظافر» بإشراف دي غوليمين وبقيادة جبرائيل بون، وخاض ابن الفحل «سراب» والفرس «براقة» سباقاً واحداً حل خلاله في المركز السادس. ويمثل خيول ياس أيضاً المهر «حراب» المنحدر من نسل «بيبي دو كارير» والفرس «وهيبة»، وخاض خمسة سباقات كانت أفضلها المركزين الرابع والثالث.

وينافس على اللقب كل من «بيتيت كراك» لدانييل لاكيف، و«فارينيلي دو بون» لسيرجيو رافائيلو، و«بيلسيما» لمزرعة غزال ايرل، و«مارمارا» لمهدي بن مسعود، و«زيفا دو كونورس» لجان بيير ساريت.

27

تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث سيضاف هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي، والعين.