سباقات كأس شيرجار للخيول تنطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق بعد غد السبت على مضمار أسكوت الإنجليزي سباقات كأس شيرجار للخيول، التي ترعى السوق الحرة أشواطها الستة، وتعد من أبرز منافسات فرق الفرسان في العالم.

ويشارك في السباق، الفريد من نوعه في المملكة المتحدة، أفضل الفرسان الدوليين، يتوزعون على أربعة فرق هي (بريطانيا وأيرلندا، أوروبا، ذا ريست أوف ذا ورلد، فريق الفتيات)، ويطمح كل فريق إلى حصد العدد الأكبر من نقاط الحدث للظفر بالكأس، في حين سيحصل الفارس صاحب الرصيد الأكبر من النقاط على جائزة السرج الفضي، لتشمل المنافسة، إضافة إلى الفرق، أعضاء الفريق الواحد.

تطور مستمر

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نحن سعداء بمساهمة سوق دبي الحرة في التطور المستمر لسباقات كأس شيرجار، التي تعد اليوم من أشهر الأحداث على جدول السباقات البريطانية، وتتميز بصيغتها التي تقدم لنا دوماً منافسات ممتعة، وعروضاً مثيرة لكوكبة من أشهر الفرسان في العالم، فضلاً عن أجوائها الرائعة.

منافسة شديدة

وشهدت سباقات العام الماضي منافسة شديدة بين ثلاثة من الفرق الأربعة، ولم تحسم النتيجة سوى في الشوط الأخير، عندما فاز فريق «بريطانيا وأيرلندا» بقيادة الفارس الأيرلندي جيمي سبنسر، الذي حقق الفوز رقم 2,000 في مسيرته بفوزه أيضاً في الشوط الافتتاحي للحدث، في حين أنهى فريق «ذا ريست أوف ذا ورلد» بقيادة الفارس الأسترالي كيرين ماكفوي، السباق ثانياً، أمام فريق «أوروبا» بقيادة الفارس أدري دو فرايز، وحل فريق «الفتيات» بقيادة النجمة الكندية إيما جين ويلسون، في المركز الرابع.

وحصل فران بيري من فريق«بريطانيا وأيرلندا» على جائزة السرج الفضي للمرة الثانية، بعد أن تُوج به في عام 2010. تستقطب سباقات كأس شيرجار للخيول على مضمار أسكوت حضوراً جماهيرياً كبيراً يصل إلى 30,000 شخص، وتأتي في المركز الثاني بعد سباقات «رويال ميتينغ»، التي تقام في يونيو.