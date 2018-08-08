تجربة متميزة لبرنامج الإرشاد في «إيفهرا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يكتسب برنامج الإرشاد في الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (إيفهرا)، زخماً مع العديد من الأفراد المرتبطين بالفروسية باستخدام المبادرة لصقل مهاراتهم في الأنشطة المختلفة.

أحد هؤلاء المستفيدين هو حسين العبدلي، الذي أنهى مؤخراً برنامج الإرشاد في مزرعة كيلدانغان ستود، في إيرلندا، ويعمل حسين العبدلي حالياً كمسؤول تسجيل أنساب الخيول، بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، في البحرين. وقضى العبدلي ثلاثة أسابيع من التدريب، ما عزز من معرفته، والتعرف أكثر إلى إدارة صناعة الخيل.

وقال العبدلي: «لقد أفادني هذا البرنامج وساعدني في اكتساب المزيد من الخبرة في مجال السباق، كما أنه منحني الفرصة لمقابلة الأسماء الكبيرة في عالم السباقات والتواصل معهم، ما يمثل فائدة كبيرة لمستقبلي المهني».