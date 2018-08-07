هوندير بطل «دولية لطيفة بنت منصور لخيول البوني»

المصدر: متابعة ـ عصام السيد

توج الفارس جاد هوندير البالغ من العمر 10 سنوات على صهوة «سمول اند مايتي» بطلاً للجولة الرابعة لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار دوفيل الفرنسي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الفرسان الناشئين الذين يعتبرون نجوم المستقبل وتماشياً مع استراتيجية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة في نسخته العاشرة، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وأقيم السباق للفرسان الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 10و14 عاماً، وشارك فيها 11 فارساً، وتأهل البطل جاد هوندير للنهائيات التي ستقام بمضمار أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وانطلق هوندير من البوابة الثانية، وقدم أداء يؤكد أنه نجم المستقبل ليصل إلى خط النهاية في السباق البالغ طوله 300 متر، وأعرب البطل عن سعادته بالحضور إلى أبوظبي والمشاركة في السباق النهائي.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ايدين ليسوت البالغة من العمر 10 سنوات على صهوة «برونهولغ اكورن»، وانطلقت من الخانة السابعة.

وحل في المركز الثالث الفارس سيمون بلانكيو البالغ من العمر 14 عاماً على صهوة البوني «غوردون» وانطلق من البوابة الحادية عشرة.

الجدير بالذكر أن قناة اكويديا المختصة في سباقات الخيول في فرنسا، قامت بنقل السباق على الهواء مباشرة من مضمار دوفيل إلى جانب عمل تقرير شامل عن السباق.

كما قامت صحيفة جور دو جالوب Galop بنشر 4 مقالات بعد انتهاء السباق وفي الأيام التي سبقت السباقين.

وأقيم إلى جانب السباق الرئيسي لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، سباق آخر فاز به الطفل بونيت دو لا سيت على صهوة البوني «آيام لوفنج إت».

إنجاز

ويعتبر إقامة سباق الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان على مضمار دوفيل العريق في فرنسا، إنجازاً عالمياً جديداً، حيث أقيم بالتزامن مع سباق بري موريس دو غيست للفئة الأولى، وشارك خلال السباق أطفال على صهوات خيول البوني.

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأغلى في العالم البالغ جائزته 5 ملايين درهم، وكأس زايد، ومونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في مدريد، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وسلسلة سباقات الـ 100 ميل 100 عام زايد للقدرة في 5 عواصم عالمية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

إشادة

أشادت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة السباقات في الاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار» بنجاح الجولة التي أقيمت بدوفيل.

وأكدت أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقوم المهرجان بتنظيم فعاليات مختلفة، متضمنة سباقات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، لاجتذاب الأطفال لممارسة رياضة الفروسية.

وأضافت أن الجولة الرابعة أقيمت بالتزامن مع سباق بري موريس دو غيست لمسافة 1300 متر البالغ جوائزه المالية 380 ألف يورو، أضفى على البطولة رونقاً، وأسهم في نجاح السباق الذي شهده جمهور غفير من محبي سباقات الخيول.

وقامت صوايا بتهنئة البطل جاد هوندير الذي تأهل للنهائيات التي ستقام في أبوظبي بالتزامن مع ختام النسخة العاشرة للمهرجان، مشيدة بالأداء الذي قدمه في السباق، ما يؤكد أن الفرسان الأطفال سوف يكونون نجوم المستقبل.

أبطال الجولات السابقة

توج الفارس الإسباني الطفل البيرتو بيريز لونا «11عاماً» على صهوة البوني «رايو» بطلاً للجولة الأولى التي أقيمت بمضمار أندلوسيا بمدينة إشبيلية في إسبانيا يوم 6 مايو الماضي.

وتوجت بطلة للجولة الثانية الفارسة السويدية ستينا لانده على صهوة البوني «سجو برنسيس»، والذي أقيم بمضمار حديقة «جاردت» العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم في السادس من يونيو الماضي.

ونالت الفارسة الرومانية اريكا جورجيسكو على صهوة البوني «كاليبسو» لقب الجولة الثالثة في مشهد تاريخي بمضمار بليوستي برومانيا مطلع يوليو الماضي.

دعم ورعاية

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، ومجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.