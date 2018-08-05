ذهب وفضة لمربط دبي في مونديال منظمة الجواد العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل مربط دبي للخيول العربية تألقه في بطولات الموسم الخارجي بتحقيق مزيد من النتائج الذهبية، فقد تمكن في ختام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي شانتيلي 2018 لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختتمت أول من أمس بمنطقة شانتيلي شمالي العاصمة الفرنسية باريس، من إحراز ذهبية المهور بعمر السنة بالمهر «دي شلال» ابن أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «اف أي ال رشيم» والبطلة العالمية الفرس «دي شهلة»، كما تمكن من انتزاع فضية المهرات بعمر السنة بالمهرة «دي رنانة» ابنة البطل الأممي الفحل دي خطاف والفرس جميلة.

واستطاع مربط دبي أن يؤكد في بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي لجمال الخيل العربية الأصيلة، السطوة الجمالية لإنتاجه المحلي الجديد بين أجمل الخيول العربية الأصيلة في العالم.

ويأتي إنجاز مربط دبي في بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي شانتيلي 2018 لجمال الخيل العربية الأصيلة، عقب سلسلة من النتائج الذهبية التي حققها الإنتاج المحلي للمربط في البطولات الخارجية للموسم الجاري بكل من فرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا.

وتعليقاً على الإنجاز الجديد في بطولة العالم لمنظمة الجواد العربي بشانتيلي أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالنتائج التي حققها الإنتاج الجديد للمربط بين إنتاج عشرات المرابط العالمية.

بدوره عبر عبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بنتيجة مشاركة مربط دبي في بطولة العالم لمنظمة الجواد العربي، مؤكداً أن البطولة أصبحت حدثاً سنوياً يتزايد الاهتمام به.