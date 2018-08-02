خيول مربط دبي الأجمل في «فيتشي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت إنجازات مربط دبي للخيول العربية في بطولات الموسم الخارجي لمنافسات الخيول العربية الأصيلة، وذلك في ختام بطولة فيتشي الدولية لجمال الخيول العربية 2018، التي اختتمت فعالياتها بداية الأسبوع الجاري.

وسجل مربط دبي في البطولة تألقاً ذهبياً بنيل المهرة «دي غالية»، وهي من الفحل الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي أغادير»، ذهبية المهرات بإجماع حكام البطولة، وإحراز المهرة الفاتنة «دي غرام»، وهي أيضاً من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية «إف تي شيلا» الميدالية الفضية ومركز الوصافة، بين أقوى المهرات المتنافسة في عز موسم أوروبي حار.

من جهته، أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بإحراز المربط ذهبية وفضية المهرات في البطولة، التي وصفها بقوة منافساتها وجودة الخيول المتنافسة.

وقال التوحيدي: «لا يزال إنتاج مربط دبي يثبت علو قامة تميزه بتحقيقه نتائج جيدة في كل البطولات الدولية. ولا تزال أقوى الإنجازات في أعلى البطولات العالمية تصنيفاً تحتفظ للمربط بأرقامها القياسية.

وعلى غرار بطولة فيتشي يسجل التاريخ في أقوى ثلاث بطولات في العالم؛ بطولة منتون الدولية وبطولة كل الأمم وبطولة العالم، إنجازات قياسية تشرف السجل الذهبي لمربط دبي الذي يحافظ على التربع على قممها».