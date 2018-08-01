سباق كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا اليوم

المصدر: فرنسا ـ عصام السيد

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تقام مساء اليوم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

الخيول المشاركة

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، للخيول العربية الأصيلة للمهرات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ. ويشارك في السباق 11 مهرة أبرزها «العزيزة» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا، و«ملاكيا» بقيادة مايكل فورست وتعود ملكيتهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف فرانسوا روهات. وكانت «العزيزة» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «قصيلي ثابت»، قد خاضت سباقين، حلت خلالهما في المركزين الرابع والثالث على التوالي.

مشاركة «أبورتيونتي»

ويمثل خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني المهرة «أبورتيونتي» بإشراف دي موريسون وبقيادة ديفيد موريسون، ولم يسبق لابنة الفحل «منجز» والفرس «ثيوري» أن خاضت سباقاً في تاريخها.

ويمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهرة «بليغة» بإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة انتوني كراستوس، ولم يسبق لابنه «منجز» والفرس «سارية» أن شاركت في السباقات من قبل.

ويمثل خيول الخيالة السلطانية العمانية المهرة «ناديروه» بإشراف شارلي غورديون وبقيادة الفارسة دلفين سانتياجو.

الشوط الثاني

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1900 متر للأمهار في سن ثلاث سنوات فقط على لقب سباق بري أكبر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، ويشارك فيه 12 خيلاً أبرزها «حراب» لياس لإدارة سباقات الخيل. ويشرف على «حراب» المنحدر من نسل «بيبي دو كارير» والفرس «وهيبة» المدرب فردريك سانشيز، ويقوده الفارس سامي لي، وخاض «حراب» أربعة سباقات كانت أفضل نتائجه خلالها المركز الرابع.

الممثل الثاني لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هو المهر «ابن غدير» بإشراف أي كليمنت وبقيادة انتوني ويرل، ولم يخض المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «مارد الصحراء» والفرس «غدير» أي سباق في تاريخه.

الدعم والرعاية

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

27

تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث سيضاف هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي، والعين.