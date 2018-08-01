«عون» بطل كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: أوستند - البيان الرياضي

توج المهر «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين، في المحطة الرابعة أوروبياً التي أقيمت بمضمار ولينغتون العشبي في اوستند بمملكة بلجيكا أول من أمس، وسط أجواء ممطرة وحضور دبلوماسي وجماهيري غفير.

ونجح عون ذو الأربع سنوات والمنحدر من نسل مهاب والفرس شموس، بإشراف المدرب اي دو وتريجانت وبقيادة الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو، في تسجيل انتصار مميز في ظل الأجواء الماطرة التي شهدها مضمار ولينغتون الذي تزين بأعلام الدولة وشعارات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة احتفاء بيوم الإمارات في المضمار التاريخي العريق الذي تأسس عام 1883.

سعادة كبيرة بفوز المهر «عون» | البيان

ثقة

وانطلق «عون» من البوابة رقم 6 من بين 10 من نخبة الخيول العربية في بلجيكا وأوروبا، في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر جروب «3»، وتمكن من التواجد في المقدمة مع خصمه «ديناميت» بتوازن وخطى واثقة والاندفاع نحو الأمام، في ظل القيادة البارعة للفارس مونتنيجرو، ليندفع عون في آخر 400 متر بسرعة عالية مكنته من خطف لقب السباق من «ديناميت» بفارق رأس عند خط النهاية، وبزمن 1:55:46 دقيقة، ليحل ديناميت ثانياً، فيما جاء بالمركز الثالث «المنتزي مونلو» في الترتيب العام للسباق المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

وأقيم السباق ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية لعام 2018، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

تتويج

وفي الختام قام محمد عيسى أبوشهاب سفير الدولة في مملكة بلجيكا، رئيس بعثة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي، يرافقه سعد بن محمد العريفي رئيس بعثة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الاتحاد الأوروبي، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل «عون» وتقديم الكأس لسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، الذي تسلم الجائزة بالنيابة عن مدرب الخيل، بجانب تقديم كأس للفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو الذي قاد «عون» لانتصار مميز في ختام المحطة البلجيكية، كما حضر السباق بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين في مملكة بلجيكا.

فخر

من جهته أكد محمد عيسى أبوشهاب سفير الدولة في مملكة بلجيكا، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تمثل مناسبة غالية وعزيزة على الجميع لارتباطها باسم غال على قلوبنا، معبراً عن فخره واعتزازه باستمرارية الحدث لـ25 عاماً، بما يعكس رسالة الإمارات في التسامح والانفتاح لدول العالم بمحبة وسلام، متقدماً بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للنجاح الكبير الذي حققه السباق في بلجيكا، وسط حضور دبلوماسي وجماهيري مميز في أجواء ممطرة شهدت فوز المهر عون بلقب المحطة الخامسة.

تراث

وقال سعد بن محمد العريفي رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي: أتشرف بحضوري لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مملكة بلجيكا، والمشاركة في هذا الكرنفال البهيج الذي يعكس حرص الإمارات على إبراز وتعريف العالم بالتراث العربي الأصيل، المتمثل في الخيول العربية المرتبطة بتاريخنا وماضينا، مضيفاً أن الأجواء الممطرة التي شهدناها في مضمار ولينغتون بحضور جماهير غفيرة، يعكس مكانة الحدث وأهميته التي تجلت بمشاركة نخبة الخيول العربية. وتابع قائلاً: الوطن العربي يفتخر بقيمة ومكانة الحدث، ونشكر دولة الإمارات لاهتمامها بهذا الجانب والدور المميز لسباقات الخيل العربي الأصيل.

تهنئة

تقدم فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، بالتهنئة وخالص التبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة تتويج «عون» باللقب، مؤكداً أن الفوز يدل على العروض القوية التي تسجلها خيول سموه في المضامير العالمية والمكانة الكبيرة والصيت العالمي الذي وصلت إليه.

وأشاد الرحماني بالنجاحات الباهرة التي تحققها النسخة الخامسة والعشرون في مضامير أوروبا والعالم، مبيناً أن النجاح الذي تحقق في سباق بلجيكا فاق التوقعات.

سعادة

مونتنيجرو: «عون» كسب الرهان

مونتنيجرو يتسلم كأس قيادته للمهر الفائز | البيان

عبر الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو الذي قاد «عون» للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، عن بالغ سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه، والفوز بمحطة بلجيكا وسط منافسة محتدمة وصراع مثير مع «ديناميت» في الأمتار الأخيرة، مؤكدا أن المنافسة كانت مثيرة للحظات الأخيرة التي حسمت النتيجة بعد الاندفاع القوي والسريع لعون الذي نجح في تخطي الصعاب وظروف الطقس الممطر وكسب الرهان عن جدارة، متقدما بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالفوز الرائع، مبينا أن خيول ياس تمثل خيرة الخيول العربية في أوروبا، واستطاعت تحقيق انتصارات كبيرة في المضامير العالمية.أوستند - البيان الرياضي

مكانة

هني راي: مضمار ولينغتون يفتخر باستضافة الكأس

تقدمت هني راي مديرة سباقات الخيل في بلجيكا، بالتهنئة لدولة الإمارات ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالنجاحات الكبيرة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والفوز بلقب الكأس عبر المهر «عون»، معربة عن فخرها باحتضان مضمار ولينغتون حدثاً بهذه القيمة التاريخية والمكانة الكبيرة للعام الثالث على التوالي، موضحة أن السباق يشهد تطوراً مميزاً في كل عام وتفاعلاً كبيراً من قبل الجماهير والملاك والمربين والفرسان في بلجيكا وأوروبا بصفة عامة.

وأكدت راي أن تنظيم السباق يعكس عمق العلاقات التي تربط الإمارات مع مملكة بلجيكا، مشيدة بدور اللجنة المنظمة القائمة على تنظيم الحدث، مبينة أن المشاركة القوية لأفضل الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا وأوروبا تؤكد قوة السباق وجماهيريته الكبيرة في أوروبا.أوستند - البيان الرياضي

تقدير

قدم وفد اللجنة المنظمة درع الكأس الغالية إلى محمد عيسى أبوشهاب سفير الدولة في مملكة بلجيكا، تقديراً لدور السفارة البارز في تقديم الدعم الكبير لنجاح السباق.