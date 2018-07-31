12 % زيادة في جوائز كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستكون النسخة الـ 15 من كرنفال كأس دبي العالمي 2019 مميزة تاريخياً بجوائز مالية قياسية تتوزع على 10 ليالٍ لسباقات الخيل التي يستضيفها مضمار ميدان في إمارة دبي، حيث ستكون الجوائز المالية لسباقات الكرنفال أعلى بنسبة 12% عن معدلها السابق، لتبلغ في مجموعها 12.67 مليون دولار.

ستقام السباقات خلال الموسم المقبِل لكرنفال كأس دبي العالمي التي تصادف منافساته أمسيات كل يوم خميس ابتداء من 3 يناير وحتى 28 فبراير، فيما يقام الحفل العاشر والختامي للكرنفال (سوبر ساترداي) يوم السبت الموافق 9 مارس.

تمت زيادات الجوائز المالية للجولات الثلاث لبطولة تحدي آل مكتوم، والتي توفر مساراً محلياً ثرياً باتجاه كأس دبي العالمي الذي تمت زيادة جوائزه المالية إلى 12 مليون دولار.