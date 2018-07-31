رباعية إماراتية في مهرجان دبي الدولي للخيول العربية

المصدر: لندن - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يوم أمس، سباق دبي الدولي للخيول العربية الـ37 بمضمار «نيوبري» بالعاصمة البريطانية لندن.



كما شهد السباق سليمان حامد المزروعي، سفير الدولة في المملكة المتحدة، وعدد من السفراء، بالإضافة إلى المسؤولين من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسلطنة عُمان الشقيقة، إلى جانب فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية، وعدد من المسؤولين والمُلاك وأعضاء اللجنة المنظمة للسباق، وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيول العربية.

وخطفت خيول الإمارات الأضواء في السباق، حيث سجلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثلاثية في أقوى الأشواط، فيما نال «جود» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب «شادويل إيريبيان ستاليونز حتا إنترناشيونال ستيكس».

وتألقت أيضاً خيول الإسطبلات السلطانية العُمانية بتحقيقها الفوز في ثلاثة أشواط مثيرة.



«تقديرات» بطلة الافتتاح



نالت «تقديرات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الأول الافتتاحي «إميريتس بريمير هانديكاب ستيكس» لمسافة الميل برعاية «طيران الإمارات»، وذلك بقيادة الفارس هاري بنتلي، وإشراف المدرب فيليب كولجتون، مسجلة زمناً قدره 1.52.77 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيفة «رفيف» المملوكة لسموه بقيادة مارتن دواير وتلته في المركز الثالث «أنفاس» المملوكة لسموه أيضاً.



وتنافس في الشوط 12 خيلاً، وكان «الكاسر» من أبرز المرشحين للفوز لكنه لم يحقق توقعات معجبيه.

وعقب ختام الشوط تسلم الشيخ راشد بن عبدالعزيز، نيابة عن المالك، جائزة الشوط من كريستوفر إدموند، مدير خدمات المطار، ممثلاً عن «طيران الإمارات».



«نو آند نو» بطل الثاني



ظفر «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «يو إيه إي إمباسي إن لندن إنترشيونال ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل برعاية سفارة الإمارات في المملكة المتحدة، بقيادة الفارس فرانسوا بيرتراس، وإشراف المدرب دي واتريجان، مسجلاً زمناً قدره 2.22.82 دقيقة وبفارق 10 أطوال عن «إماراتي» المملوك لسموه أيضاً بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب جيمس أوين، فيما جاء «لهيب» للخيالة السلطانية العمانية في المركز الثالث بقيادة الفارس أنس السيابي وإشراف المدرب سعيد البادي. وعقب ختام الشوط تسلم الشيخ راشد بن بطي آل مكتوم جائزة الفوز من سليمان حامد المزروعي سفير الإمارات في المملكة المتحدة.



«طاهرواه» نجم الثالث



انتزع «طاهرواه» للخيالة السلطانية العمانية لقب الشوط الثالث «الديار إنترناشبونال ستيكس» لمسافة 1400 متر للخيول عمر 3 سنوات برعاية شركة «الديار»، وذلك بقيادة الفارس الفرنسي أوليفيه بيلييه وإشراف المدرب سعيد البادي، مسجلاً زمناً قدره 1.39.38 دقيقة وبفارق أنف عن «زوي دي جالورا» بقيادة الفارس الإيطالي كارلو فيوشي، وإشراف المدرب إندو بوتي، فيما جاءت «هادية» للخيالة السلطانية العمانية في المركز الثالث بقيادة أنس السيابي.



وفي ختام الشوط قام سليمان المزروعي، سفير الإمارات في المملكة المتحدة، وبرفقته أحمد السيار، سفير الدولة في الهند، بتسليم جائزة الفوز إلى العميد عبدالرزاق الشهورزي نيابة عن الإسطبلات السلطانية.



«الشامي» بطل «جبل علي ستيكس»



توج «الشامي» للإسطبلات السلطانية العُمانية بلقب الشوط الرابع «جبل علي إنترناشيونال ستيكس» لمسافة 1200 متر برعاية مضمار جبل علي، وذلك بقيادة الفارس أوليفيه بيلييه وإشراف المدرب سعيد البادي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.94 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أهزار» لمالكه إم. دي واتريجانت، بقيادة الفارس فرانسوا إكسفير، فيما جاء «ستورم تروبور» في المركز الثالث بقيادة دابفيرسون دي باروس.



وفي ختام الشوط، قام المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، والمهندس محمد سعيد الشحي، مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، بتسليم جائزة الشوط إلى العميد عبدالرزاق الشهورزي.



«جود» بطل شادويل



نال «جود» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل والمملوك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب الشوط الرئيسي «شادويل إيريبيان ستاليونز حتا إنترشيونال ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى برعاية إسطبلات «شادويل»، وذلك بقيادة الفارس أوليفيه بيلييه، وإشراف المدرب إم. دي جوليمين، مسجلاً زمناً قدره 2.25.49 دقيقة.



وعقب ختام الشوط، قام ميرزاً الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتتويج أبطال الشوط.



«نفيس» يكسب السادس



حقق «نفيس» للخيالة السلطانية العمانية لقب الشوط السادس «شادويل دبي إنترناشيونال ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى برعاية شادويل، بقيادة الفارس الفرنسي أوليفيه بيلييه وإشراف المدرب شارلي جوردين، مسجلاً زمناً قدره 2.21.3 دقيقة. وعقب ختام الشوط، قام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم جائزة الفوز إلى العميد عبدالرزاق الشهورزي.



«سليمة» بطلة السابع



حققت «سليمة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز بلقب الشوط السابع «فنادق ومنتجع روتانا بريمير هانديكاب ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل برعاية «روتانا»، وذلك بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب فيليب كولينجتون مسجلة زمناً قدره 2.54.17 دقيقة، وبفارق رقبة عن «هاليب ديس فورجيس» المملوك أيضاً لسموه بقيادة فرانسوا إكسفير بيرتراس، وإشراف المدرب فيليب كولينجتون، فيما جاء «منور» المملوك أيضاً لسموه في المركز الثالث بقيادة الفارس أرون جونز.



«مرسال» نجم الشوط الأخير



حقق «مرسال» المملوك لـ«فاريتز إيريبيان» لقب الشوط الثامن «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس ديفيد تيرنر، وإشراف المدربة مسز بوترون، مسجلاً زمناً قدره 1.41.09 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بارمر آنجيل» لمالكته مسز دي توماس، فيما جاء «زاين زاموراي» في المركز الثالث بقيادة جيمس هاردينغ. وعقب ختام الشوط، قام عبداللطيف الملا، من بنك الإمارات دبي الوطني، بتتويج أبطال الشوط.





فيصل الرحماني: استمرارية الحدث إنجاز كبير



أشاد فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية، بالنجاح الكبير الذي ظل يحققه المهرجان مؤكداً أن استمراريته تعتبر إنجازاً كبيراً.



وأشاد الرحماني بجوائز المهرجان والفعاليات والمسابقات، بالإضافة إلى التطور الكبير عبر مشاركة إيطاليا وهولندا وبولندا للمرة الأولى.

وقال الرحماني: «نلاحظ مشاركة مُلاك صغار جدد في المهرجان بفضل الدعم الذي قدمه لهم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر إتاحة فرصة التواجد في السباقات الأوروبية ومن بينها سباق دبي الدولي». وتوقع الرحماني أن إيطاليا ستنافس الدول الكبرى، خاصة بعد إنتاجها 300 رأس جديد بالتوليد المحلي من أفضل الفحول.





شريف الحلواني: دور مهم للسباق في الساحة البريطانية



وجه المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، لمتابعته المستمرة واهتمامه ودعمه لمهرجان دبي الدولي للخيول العربية.



وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن مشاركة مضمار جبل علي في فعاليات المهرجان ردت جزءاً بسيطاً من الجميل الذي يطوق به سموه أعناقنا لدعمه اللامحدود للسباقات بالمضمار الأصفر.

وأشاد الحلواني بالنجاح الكبير الذي ظل يقدمه المهرجان في الساحة البريطانية والحضور الجماهيري الكبير، الذي يذكره بحضور مضمار جبل علي.







المزروعي: المهرجان يسهم في توطيد العلاقات مع بريطانيا



وجّه سليمان المزروعي، سفير الدولة في المملكة المتحدة، الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، لاهتمامه ودعمه للمهرجان في بريطانيا، وهذا ما يسهم في تطور الخيول العربية عبر خلق جيل جديد من الملاك ومدربي الخيول العربية والتي أصبحت تحظى بالاهتمام وبقيادة الفرسان المحترفين.



وقال المزروعي: «إن المهرجان يسهم في توطيد العلاقات مع بريطانيا التي يهتم جمهورها بحضور المهرجان وإنجاح فعالياته».

وأضاف قائلاً إن رعاية الإمارات للعديد من الفعاليات والمهرجانات وسباقات الخيول تلعب دوراً هاماً في زيادة العلاقات بين البلدين وارتقائها إلى آفاق أرحب.







الشهورزي: بدأنا نجني ثمار التوليد المحلي



أكد العميد عبدالرزاق الشهورزي أن الإسطبلات السلطانية العمانية بدأت تجني ثمار التوليد المحلي الذي بدأ العمل به قبل 5 سنوات ماضية.



وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» إنهم فخورون بالفوز في ثلاثة أشواط قوية.

وأعرب المدرب سعيد البادي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول سلطنة عمان في المهرجان، مشيداً بأداء «نفيس» في الشوط السادس وتفوقه بمهارة في اللحظات الحاسمة.

وأشاد البادي بسياسة التوليد المحلي التي أتت أكلها وتمكنوا مــن خلالها الفوز في ثلاثة أشـــــــواط.





الأنصاري يتوّج نجمة الأناقة في مسابقة السيدات



قام عبد الله الأنصاري، عضو اللجنة المنظمة مسؤول المسابقات، بتتويج نجمة الأناقة في المسابقة الشهيرة للسيدات والتي تستأثر بمشاركة كبيرة من السيدات.

الأنصاري خلال تتويج الفائزات في مسابقة الأناقة





وحصلت الفائزة على تذكرة من طيران الإمارات لقضاء عطلة 5 ليالٍ في دبي مقدمة من طيران الإمارات وفنادق روتانا.

ونالت المركز الأول ستانميرا ستافريقا، فيما جاءت في المركز الثاني فرانسيسكا لايتمان، وبالمركز الثالث جاي باتلر. وأعرب ريتشارد لانكستر، مدير مزارع «شادويل» في بريطانيا، عن فخره بالنتائج المشرفة التي حققتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي جاءت نتاجاً للاهتمام والتوجيهات من سموه.







تكريم الفائزين في مسابقة الأطفال



كرّمت اللجنة المنظمة للحدث برئاسة ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الأطفال الفائزين في مسابقة «رينبو» لتلوين مجسمات الخيول، إحدى الفعاليات الترفيهية الاجتماعية التي أقيمت على هامش السباق، حيث يقوم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سنوياً باختيار الفائزين.



ونالت مدرسة «ويلفورد ويكام» الابتدائية المركز الأول وحصلت على جائزة 2000 جنيه إسترليني.

وجاءت في المركز الثاني مدرسة «كالكوت» الابتدائية الصغرى وحصلت على 1500 جنيه إسترليني. ونالت «سفيال» الابتدائية المركز الثالث لتحصل على 1000 جنيه إسترليني.





تكريم





قام المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، بإهداء سليمان المزروعي، سفير الإمارات في المملكة المتحدة، درعاً تذكارية تكريماً من المضمار الأصفر للجهود التي بذلها سفير الدولة والسفارة الإماراتية في المملكة المتحدة لإنجاح الحدث الكبير.



ميرزا الصايغ: سعداء بنجاح السباق وإنجاز الفوز



أعرب ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بنجاح مهرجان دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة بمضمار «نيوبري»، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير رغم حالة الطقس وهطول الأمطار.



وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن سعادتهم مضاعفة نظراً للنجاح الذي حققته خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في السباق، حيث نالت الفوز في ثلاثة أشواط.

وقال الصايغ إن النجاح تحقق بفضل دعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مع المدربين فيما يتعلق بجاهزية خيوله واستعدادها للسباق.



وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة باستعدادها المبكر للسباق منذ 2 يناير الماضي، إلى جانب الدور الكبير الذي قامت به «شادويل» باستقطاب مشاركات الخيول من مختلف الدول الأوروبية والاتصال بالمدربين لتأمين مشاركة الخيول التي يشرفون على تدريبها.



وأعلن ميرزا الصايغ عن الموعد المحدد لانطلاقة السباق العام المقبل في يوم 28 يوليو بعد سباق الكينغ جورج.

وأكد أن المهرجان أصبح يحظى باهتمام كبير في أوروبا ودول الشرق الأوسط، وهذا ما تمثل بحضور عدد كبير من المسؤولين من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الدول الأوروبية.



وذكر الصايغ خلال حديثه أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أشرف بنفسه على اختيار المدارس الفائزة في مسابقة «رينبو» لتلوين مجسمات الخيول، حيث قرر سموه زيادة جوائز المسابقة العام المقبل من 2000 جنيه إسترليني إلى 3000 جنيه إسترليني للمركز الأول، ومن 1500 جنيه إسترليني إلى 2000 جنيه إسترليني للمركز الثاني، وهذا ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي تجده المسابقة عند طلاب المدارس البريطانية.