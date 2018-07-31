ختام متميز لبطولة لبنان لجمال الخيول

المصدر: بيروت - البيان الرياضي

بدعم من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبرعاية الرئيس اللبناني ميشال عون نظمت «جمعية مربي الخيول العربية في لبنان» بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيول العربية، وشاركت في البطولة مجموعة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في لبنان، والعديد من أبطال البطولات الدولية التي سبق تنظيمها مع عدد من الفائزين بالبطولات العالمية.

وقال الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات لدى لبنان، إن هذا المهرجان نابع من إرادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأشار الشامسي إلى أن أيّ مهرجان رياضي أو ثقافي أو اقتصادي من شأنه أن ينمي العلاقات الإماراتية اللبنانية.

بدورها قالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، إن البطولة على كأس الوثبة ستاليونز تقام للعام الثاني على التوالي، بعد أن جاءت البطولة الخامسة في العام الماضي مميزة تنظيماً وحضوراً. وأضافت أن هناك جهداً دائماً من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن يكون للمهرجان محطة في لبنان دائماً، ولبنان محطة مهمة بالنسبة لجمال الخيول العربية ونأمل أن يكون لنا جولات سباقات سرعة للخيول العربية في لبنان.

دعم

وأضافت صوايا «اليوم يسعدنا تشريف السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي ووجوده كان دعماً لنا». كما شكرت صوايا أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوزير المفوض وليد بخاري القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، ورحبت بمستوى الحضور الرسمي، مضيفة: هذا يؤكد نجاح البطولة شاكرة رعاية الرئيس اللبناني لهذا الحدث. ولفتت صوايا إلى أن هذا المهرجان ينال تغطية إعلامية من قبل أكثر من 365 وسيلة إعلامية حول العالم على مدى 6 قارات وأكثر من 90 دولة.

جائزة كأس الوثبة ستاليونز

وحازت المهرة «سيرينا» بعمر 3 سنوات لمالكها رجل الأعمال محمد العريبي جائزة كأس الوثبة ستاليونز بعد أن حصلت على أعلى علامات بالعرض من فئة الإنتاج الدولي، أما أعلى علامات الإنتاج المحلي ففازت بها المهرة وردة السلطان لصاحبها عمر النعيمي.