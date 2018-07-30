عروض مثيرة في بطولة لبنان لجمال الخيول

المصدر: بيروت - البيان الرياضي

شهدت بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيول العربية عروضاً مثيرة، بعد أن انطلقت أول من أمس في بلدة رياق البقاعية، برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية رئيسية لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية، بتنظيم لجنة مربي الخيول العربية في لبنان. وتقام البطولة تزامناً مع النسخة العاشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمدرسة القديسة حنة، وبالتزامن مع (عام زايد) والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وتحت شعار (عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة).

نخبة الخيول

واجتذبت البطولة السادسة لجمال الخيول التي تقام على كأسين تحملان اسم الوثبة ستاليونز، على مدى يومين، مشاركة نخبة من أفضل وأجود خيول الجمال على الساحة المحلية في لبنان، التي قدمت عروضاً مثيرة على صفات الجمال والأناقة والرشاقة والقوة. وتشتهر سلالات الخيل العربي الأصيل بتقديم عروض، خصوصاً في الحركة الحرة التي تقوم من خلالها الخيل مستعرضة نفسها على أنغام الموسيقى الشرقية.

حضر حفل الافتتاح حشد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار». كما حضر البطولة التي تقام على مدى يومين جمهور كبير من مربي الخيول العربية والمهتمين برياضة جمال الخيل العربي.

افتتاح مميز

وأكدت لارا صوايا، أن افتتاح البطولة على كأسي الوثبة ستاليونز، جاء مميزاً من حيث التنظيم وكثافة الجمهور والحضور الرسمي، إضافة إلى نوعية الخيول واهتمام المربين بها للمشاركة والمنافسة في البطولة، إذ قام البعض باستيراد خيول من الدول العربية والأوروبية للمشاركة في البطولة.

وتجمع مواصفات جمال الخيل في ثلاثيات، الثلاث الطويلة: العنق والأذن والذيل، والثلاث القصيرة: الظهر والرسغ والعسيب، والثلاث العريضة: الصدر والجبهة والكفل، والثلاث الفسيحة: المنخر والعين والسروال.