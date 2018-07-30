كأس رئيس الدولة للخيول في «ولينغتون» اليوم

المصدر: أوستند - البيان الرياضي

تنطلق المحطة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار ولينغتون في أوستند بمملكة بلجيكا اليوم، وسط توقعات بمواجهات قوية ومنافسة محتدمة بين نخبة الخيول المشاركة.

وستشهد المحطة الأوروبية الرابعة للكأس الغالية بنسختها الخامسة والعشرين، مشاركة 10 من أفضل الخيول العربية في بلجيكا وأوروبا، والتي تمثل مرابط الخيل العريقة في السباق الذي يقام لمسافة 1600 متر جروب «3»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

نخبة

وسيجمع السباق الأقوياء في لقاءات كبيرة بين «عون» المنحدر من نسل «مهاب»، والفرس «شموس لياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بإشراف المدرب اي دو وتريجانت، وبقيادة الفارس روبرتو كارلوس مونتنيجرو، بجانب «ديناميت» الذي يعود للاندجويد واتر لاند، والتي تشرف على تدريبه الهولندية فاندين بوس كارين، إضافة إلى الثلاثي: (بركان الخالدية، سعودي الخالدية، شدوان الخالدية) التي تعود ملكيتها لإسطبلات الخالدية في بولندا. كما يشارك في السباق كل من الخيول: المنتزي مونلو، لايت فيت، زاجي، الزرقة، كلوباثر.

رعاية

ويقام السباق ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية، التي تنظم برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع «عام زايد» ودعما لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

نجاحات

من جهته أكد مطر اليبهوني على أهمية الدور البارز لمحطات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، مبيناً أن الوصول للمحطة الخامسة والرابعة أوروبيا في مملكة بلجيكا، يترجم البرنامج المعتمد لسباقات موسم 2018 التي تسجل نجاحات غير مسبوقة، في ظل مجموعة كبيرة من العوامل والمؤشرات في كل محطة من الناحية الجماهيرية والفنية والإعلامية. وذكر اليبهوني أن تنظيم السباق للعام الثالث على التوالي وسط مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، يعكس قيمة الحدث وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والفرسان في أوروبا، ويدل أيضا على متانة العلاقات والروابط القوية مع مملكة بلجيكا، موضحا أن الكأس الغالية حدث استثنائي لا يقتصر رسالته على محور واتجاه واحد، بل امتد ليغدو سفير سلام لشعوب العالم أجمع من إمارات المحبة والتسامح والسعادة.

تحضير

ومن جانبه أوضح فيصل الرحماني، أن سباق المحطة البلجيكية يعد من السباقات المهمة، التي ستشهد تنافسا مثيرا بين مجموعة قوية من نخبة الخيل العربي الأصيل، مؤكدا أن مشاركة 10 خيول أصيلة وسط تحضيرات تنظيمية كبيرة من قبل الهيئة العليا لسباقات الخيول في مملكة بلجيكا، تمثل إضافة مهمة في مسيرة سباقات عام 2018، التي تمثل استمراراً مميزاً لأهم سباقات الخيل السريعة في العالم.

وقال الرحماني: الوصول للمحطة الخامسة، وسط مكاسب كبيرة في كل محطة، بما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة ورسالة دولتنا السامية تجاه مختلف دول العالم، وأن الكأس الغالية منذ انطلاق فكرتها، جاءت بالمقام الأول للاهتمام بالخيل العربي والمحافظة عليه ودعم الملاك في مختلف دول العالم، من خلال مجموعة سباقات توفر لهم منصات تحفزهم لإعلاء شأن الخيل العربي.

تغطية

تواصل قناة ياس تغطيتها التلفزيونية المباشرة للسباق، حيث سينطلق النقل المباشر للسباق في تمام الساعة 7:45 مساء، بتوقيت الإمارات، بينما ينطلق السباق الساعة 8:00.