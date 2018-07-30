«بن بطل» لجودلفين الأسرع في ألمانيا

المصدر: ميونيخ - البيان الرياضي

حقق الجواد «بن بطل» لجودلفين فوزاً مثيراً للإعجاب بسباق غروسر دالماير برايس (ج1) على مسافة 10 فيرلونغ في ميونيخ، بألمانيا أمس.

الفوز يعد الثاني بالفئة الأولى للجواد هذا العام 2018، حيث سبق له أن حقق فوزاً سهلاً بشكل مماثل بسباق دبي تيرف (ج1) في ميدان بالإمارات،31 مارس الماضي.

وقال المدرب سعيد بن سرور: حقق (بن بطل) فوزاً جيداً وركض بشكل رائع محققاً فوزه الثاني بالفئة الأولى هذا العام». وأضاف: هناك عدد من الخيارات التي تتضمن جدمونت انترناشونال (ج1، يورك، 22 أغسطس)، وآيريش شامبيون ستيكس (ج1، لبرستاون، 15 سبتمبر)، والذهاب إلى أستراليا (للمنافسة في سباق كوكس بليت –ج1، 27 أكتوبر).